Die DT4-Raumthermostate vereinen ein schlankes, modernes Design mit einfacher Funktionalität. Als vielseitig einsetzbare Raumthermostate können sie sowohl in neue als auch in ältere Heizungssysteme integriert werden und sind kompatibel mit intelligenten Einzelraumregelungen sowie geeignet für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen. Bild: Resideo

Honeywell Home DT4 Raumthermostate: Mit der DT4-Serie kombiniert Resideo die Einfachheit und Zuverlässigkeit der mechanischen Raumthermostate aus den 1970er Jahren mit dem modernen, schlanken Design und der Technik von heute. So fügen sich die neuen Raumthermostate optisch harmonisch in die Wohnumgebung ein und helfen, die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern – z.B. mit einem eingebauten Eco-Modus, um die Raumtemperatur für eine bestimmte Zeit zu senken und so Energie zu sparen. Als vielseitig einsetzbares Raumthermostat kann der DT4 sowohl in neue als auch in ältere Heizungssysteme integriert werden und ist kompatibel mit intelligenten Einzelraumregelungen sowie geeignet für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen.

Luke Cairns, EMEA Senior Product Manager: „Einer unserer Firmenwerte bei Resideo ist es, dass wir bei den Bedürfnissen der Kunden beginnen. Während unseres Entwicklungsprozesses haben wir viel Zeit mit Installateuren in ganz Europa verbracht. So wollen wir sicherstellen, dass DT4 einen positiven Einfluss auf ihre Installations- und Anwendungsanforderungen sowie auf die Energieeffizienz-Herausforderungen ihrer Kunden haben wird.“

Mehr unter: www.resideo.com/de/de/anwendungen/komfort/dt4