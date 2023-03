Mit einer von Tautropfen abgeschauten Formensprache lädt die neue Kollektion Antao dazu ein, das Badezimmer in einen persönlichen Energieort zu verwandeln –tägliches Naturerlebnis und achtsame Momente eingeschlossen. Denn das aus der Natur abgeleitete Design schafft ein Ambiente der Ruhe und Entspannung und macht so das Bad zu einem Rückzugsraum mit ausgewogener Wohlfühlatmosphäre.

Alle Elemente der Kollektion sind perfekt aufeinander abgestimmt und fügen sich in einem ganzheitlichen Gestaltungskonzept zusammen. Dabei setzen die ausdrucksvollen Antao Armaturen individuelle Design-Highlights am Waschplatz, an der Badewanne und in der Dusche.



Die Premium-Badkollektion Antao wirkt mit ihrem organischen Design beinahe wie natürlich gewachsen. Die Inspirationsquelle „Tautropfen“ wurde bei den Armaturen in eine asymmetrische Formensprache mit sanfter Linienführung und weichen Konturen übertragen. Design-Highlight ist die exklusive Hebelstellung, die den charakteristischen Naturbezug der Kollektion subtil betont.

Mit insgesamt elf Modellen in den Oberflächen Chrome, Matt Black und Brushed Nickel geben die Antao Armaturen alle Freiheiten bei der individuellen Badgestaltung. Eine Einhebelarmatur, eine Variante mit seitlichem Hebel und eine Dreilocharmatur passen perfekt zu den Schrankwaschtischen der Kollektion, während die erhöhte Variante exakt auf die ausdrucksvollen Aufsatzwaschtische abgestimmt ist. Außerdem gibt es eine Einhebel-Wandauslaufarmatur, die ebenfalls sehr gut mit dem Antao Waschtisch kombiniert werden kann. Die bodenstehende Badewannenarmatur ist ein echter Hingucker, während der schlichte Badewannenauslauf eher zurückhaltend angelegt ist. Unterputz-Einhebelarmaturen für Badewanne und Dusche sowie Unterputz-Thermostate, wahlweise mit einer oder zwei Funktionen, machen das Portfolio komplett.



Eine solide Verarbeitung und hochwertige Komponenten von europäischen Marktführern machen die Antao Armaturen ausgesprochen langlebig und komfortabel: Die ergonomischen Hebel gleiten sanft und sind leicht zu bedienen. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit können die Armaturen überzeugen: Dank Eco-Wassernutzung wird der Wasserfluss der Waschtischarmaturen ohne Leistungsverlust auf 5 l/min bei 3 Bar begrenzt. Dabei sorgt das AirPlus-System durch Luftzugabe auch bei sparsamen Wassereinsatz für eine angenehme Strahlstärke. Darüber hinaus ist bei Druckschwankungen ein konstanter Wasserfluss sichergestellt. Besonderes Feature: Der Wasserstrahl kann individuell so ausgerichtet werden, wie er zum

Händewaschen optimal ist – clever und extrem benutzerfreundlich.

Passgenau und stilvoll kombinieren

Top-Together – für ein stimmiges Gesamtbild und optimale Funktionalität stellt Villeroy & Boch sicher, dass Armatur und Badkeramik perfekt zusammenpassen. Durchdacht bis ins kleinste Detail – die Armatur Antao passt ideal zur Keramik und den Möbeln der Kollektion Antao. Die neuen Antao Armaturen lassen sich über die gleichnamige Badkollektion hinaus auch gelungen mit weiteren beliebten Villeroy & Boch Serien wie Venticello, Loop & Friends oder Subway 3.0 kombinieren.