„Wir freuen uns, dass wir mit Monica Carrascal eine langjährige Mitarbeiterin der CECOFERSA gewonnen haben und somit einen reibungslosen Übergang der Geschäftsführung der DELCREDIT Espana S.A. sicherstellen können“, so Annegret Franzen, Geschäftsführerin der EDE International AG.

2007 trat Monica Carrascal als Leiterin der Einkaufsabteilung in die CECOFERSA ein und leistete in dieser Position sowohl auf Lieferanten- als auch auf Mitgliederseite einen wertvollen Beitrag für die Organisation. Annegret Franzen: „Wir danken Monica Carrascal für ihren Einsatz und sind uns sicher, dass sie diese Energie nun gleichermaßen für unsere Tochtergesellschaft einsetzen wird. Gleichzeitig bedanken wir uns für die zehn Jahre gemeinsame Zusammenarbeit bei Rafael Martin.“ Seit Gründung der DELCREDIT Espana im Jahr 2012 war er maßgeblich verantwortlich für die hervorragende Entwicklung in Spanien und Portugal. „Wir freuen uns, dass Rafael Martin in den nächsten Monaten weiterhin mit Rat und Tag als Berater des Verwaltungsrats zur Verfügung steht und somit seine Erfahrung an die neue Geschäftsführerin weitergeben wird“, sagt Annegret Franzen.

Starke Kooperation auf der iberischen Halbinsel

Seit März 2022 unterhält die EHLIS AG die Mehrheitsanteile der CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. (CECOFERSA). Damit entstand der stärkste Verbund im PVH / DIY auf der iberischen Halbinsel mit rund 1.800 Verkaufsstandorten und eigenem Zentrallager am Unternehmensstandort in der Nähe von Barcelona sowie weiteren Lager- und Dienstleistungs-Standorten in Barcelona, Madrid, Valencia sowie auf Mallorca und Teneriffa. Um die Mitglieder der neuen Konstellation noch schneller mit Waren beliefern zu können, entsteht zurzeit ein weiteres Logistikzentrum in der Nähe von Madrid auf einer Grundfläche von rund 60.000 Quadratmetern.