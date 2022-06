repaBAD: Keramikwaschtische GIRO 50 R – Vielfalt am Waschplatz

Der Name lässt es bereits vermuten. GIRO ist ein formschöner kreisrunder Aufsatzwaschtisch. Seine Form gleicht einer Schale mit kleinem Fuß. Die fast wie schwebend wirkende Waschschale wird zum Blickfang im Bad. Das Schaftventil aus Keramik ist permanent geöffnet. GIRO lässt sich mit den Badmöbeln CUBE und BASE kombinieren, die für praktischen Stauraum im Bad sorgen. Die Waschschale GIRO gibt es in einer Größe (Durchmesser 50 x 14 cm), in den Keramikfarben Weiß, Weiß Matt und Schwarz Matt.