EXTENDER TECO: das universelle teleskopische Verbindungsstück für jede Installationsanforderung

Müssen Sie eine Reparatur durchführen oder zwei Punkte in einer Anlage verbinden? Das universelle teleskopische Verbindungsstück EXTENDER ist die ideale Lösung für jede Installationsanforderung, auch bei beengten Platzverhältnissen.

EXTENDER von TECO wurde entwickelt, um maximale Flexibilität, einfache Installation und Zuverlässigkeit zu bieten, selbst in komplexen Einbausituationen.

Entdecken Sie alle Vorteile von EXTENDER im Demonstrationsvideo.

Schnelle und sichere Reparaturen und Installationen

EXTENDER nutzt das von TECO entwickelte Verbindungssystems FASTEC®, das hydraulische Verbindungen ermöglicht:

  • schnell,
  • sicher,
  • werkzeuglos.

Dank EXTENDER lassen sich Rohrleitungen unterschiedlicher Durchmesser, Materialien und Hersteller einfach und zuverlässig verbinden.

Das umfangreiche Sortiment an FASTEC®-Adaptern ermöglicht maßgeschneiderte Konfigurationen entsprechend den realen Anforderungen jeder Anlage.

Zwei Größen für maximale Vielseitigkeit

EXTENDER ist in zwei Versionen erhältlich:

  • F13 (DN15) – für Rohrleitungen mit Durchmessern von 12, 16, 20, 25 und 26 mm
  • F14 (DN20) – für Rohrleitungen mit Durchmessern von 26 und 32 mm

Eine praktische Lösung für den täglichen Einsatz

Mit EXTENDER stellt TECO Installateuren ein teleskopisches Verbindungsstück zur Verfügung, das entwickelt wurde, um:

  • die Arbeiten auf der Baustelle zu vereinfachen,
  • die Eingriffszeiten zu verkürzen,
  • dauerhaft zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten.

Benötigen Sie weitere Informationen über EXTENDER? Kontaktieren Sie uns gerne, wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

