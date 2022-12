Durch unglaubliche stilistische und materielle Innovationen interpretiert Acquabella diese Entwicklung mit individuell gestaltbaren Lösungen, die den Charakter eines jeden Produkts definieren, wie Flow Zero, das die Duschwannen-Kollektion der spanischen Marke erweitert.

Flow Zero wird aus Akron® hergestellt, einem sehr hochwertigen Material, das die Eigenschaften von Polyurethan mit mineralischen Füllstoffen kombiniert und so ein hervorragendes Ergebnis in Bezug auf Ästhetik und Funktionalität erzielt.

Das von Acquabella patentierte Akron® ist auf der gesamten Oberfläche mit einer Polyurethan-Beschichtung versehen, die nicht nur eine vollständige Integration mit dem Untergrund gewährleistet, sondern auch außergewöhnliche physikalische und chemische Eigenschaften sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Stöße oder Temperaturschocks bietet.

Akron® ist darüber hinaus für seine antibakteriellen Eigenschaften und seine ultrahochauflösenden Texturen bekannt, die sich auf dem Markt durch ihre angenehme Haptik und perfekt definierte Ästhetik auszeichnen.

Das Design des Flow Zero ist so konzipiert, dass es mit dem Wasser verschmilzt. Strenge und schräge Linien ermöglichen es, den großen Fluss auf der Oberfläche in Richtung des Gitters zu leiten, das in den Umfang der Duschwanne integriert ist und einen homogenen und linearen Effekt bietet. Dieses Modell zeichnet sich durch die weiche Zero Mikrotextur aus, die für ein glattes und perfektes Aussehen sorgt.

Flow Zero ist in einer breiten Farbpalette erhältlich, von klassischen Standard- bis hin zu Naturally Made-Farbtönen und allen Farbtönen der RAL/NCS-Farbkarte.

www.acquabella.com

