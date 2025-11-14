Die guten alten Zeiten – etwas woran man doch oft und gern zurückdenkt. Dabei sind es nicht nur die Orte, Menschen und Erinnerungen die wieder präsent werden, auch Designs aus der damaligen Zeit werden gerne wieder aufgegriffen.

So orientieren sich die Retro-Badewannen Cleopatra und Rectime von Schröder Wannentechnik stark an historischen Originalen. Löwenfüße aus Chrom oder Alt-Messing und die einzigartige Form der Wannen unterstreichen das nostalgische Flair in Ihrem Badezimmer.



Das Modell Cleopatra mit den Maßen 188 x 80 x 40 cm ist eine Duo-Wanne und fasst 201 Liter Inhalt ohne Person. Das Modell Rectime hingegen fasst als Solo-Wanne mit einer Länge von 160, 170 oder 173 cm 175-195 Liter.

Beide Modelle bestehen aus Gelglamin - ein Material, welches einen aus Glasfasergemisch bestehenden stabilen Kern hat, welcher wiederum mit einer sehr widerstandsfähigen Beschichtung versehen ist. Zudem ist es sehr pflegeleicht und robust und eventuell entstandene kleine Beschädigungen können durch Schleifen und Polieren behoben werden.

Siphon und Verlängerung für Geruchsverschluss, sowie Ab- und Überlaufgarnitur sind in passender Farbe erhältlich, die Lieferung erfolgt jedoch ohne Ablauf und ohne Füße.

Extravagant. Nostalgisch. Luxuriös. Ein rundum trendiger Stil, der sowohl perfekt zu modernen Bädern als auch zu klassischen Designs passt.

