Im Vergleich zum vorigen Quartal verändern sich die Preise für alle Hackschnitzelqualitäten im dritten Quartal 2023 kaum. Hackschnitzel der Qualitäts­klasse A2 für mittelgroße Heizanlagen kosten nun durchschnittlich 26,72 Euro/SRM netto oder 3,27 ct/kWh bei einer Abnahmemenge von 80 Schüttraummetern (SRM). Damit sind die Preise für den nachhaltigen Brennstoff fast wieder beim Vorkriegsniveau angekommen.

Angebot und Nachfrage sorgen bei Hackschnitzeln für stabile Preise im dritten Quartal. Das Inte­resse an Rundholz wird durch die schleppende Baukonjunktur eher gebremst. Dadurch fallen we­niger minderwertige Koppelprodukte im Wald an, die zu Hackschnitzeln weiterverarbeitet werden können. Schäden durch Borkenkäfer scheinen sich aus dem nördlichen Mittelgebirge weiter nach Süden zu verlagern. Die Hackschnitzelgewinnung aus befallenen Hölzern stellt eine effektive Waldschutzmaßnahme mit doppeltem Nutzen dar: Einerseits wird die Ausbreitung des Käfers ge­bremst und andererseits fossile Brennstoffe wie Öl und Gas ersetzt.

Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) empfiehlt, beim Kauf von Hackschnitzeln auf das ENplus-Sie- gel zu achten, das einen einheitlichen Brennstoff in hoher Qualität und damit einen einwandfreien Heizungsbetrieb garantiert. Adressen von qualifizierten ENplus-Hackschnitzelhändlern finden Verbraucher unter www.enplus-hackschnitzel.de. Kostenlose rechtssichere Vorlagen für Aus­schreibungen stehen dort ebenfalls für Kommunen und gewerbliche Betreiber von Hackschnitzel­heizungen zur Verfügung. Damit können indexierte Lieferverträge abgeschlossen werden.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitäts­klasse ENplus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Qualitätsklasse B entspricht der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m-%, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 3. Quartal 2023:

26,72 €/SRM

3,27 ct/kWh

163,58 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)