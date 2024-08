Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und durch nichts zu ersetzen. Die Installationstechnik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit FRÄNKISCHE sind Planer und Installateure von Trinkwasser-Anlagen auf der sicheren Seite. Das System setzt auf höchste Qualitätsansprüche, um stets die beste Trinkwasserhygiene zu gewährleisten.

PPSU-Fittings für Trinkwasserinstallationen

PPSU-Fittings sind die beste Lösung für moderne Trinkwasserinstallationen. FRÄNKISCHE hat über 20 Jahre Expertise in der Herstellung des Materials und sieht in PPSU den Werkstoff der Zukunft.

Alle alpex F50 PROFI Fittings, egal ob aus bleifreier Messinglegierung oder aus PPSU, sind mit 30% mehr Querschnittsfläche durchflussoptimiert. FRÄNKISCHE bietet für jede Herausforderung in der Installationstechnik schnell und flexibel die technisch beste Lösung.

