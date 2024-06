Alt sieht man mit ihm ganz und gar nicht aus – im Gegenteil: Der von perma-trade Wassertechnik entwickelte permaLine mobil macht SHK-Fachhandwerkern die Anlagenwasseraufbereitung nach den Vorgaben der VDI-Richtlinien 2035 und 6044 seit seiner Markteinführung so einfach und zeitsparend wie möglich. 2014 erstmals offiziell vorgestellt, wurde das mobile Gerät von der perma-trade Forschung und Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Vertretern aus dem SHK-Fachhandwerk entwickelt und vorab in Testprojekten umfassend erprobt. So konnte sichergestellt werden, dass die „Wasser-Chemie“ auch in der Praxis stimmt und sich das Gerät ideal in den Arbeitsalltag der SHK-Betriebe einbinden lässt.

Anlagenwasseraufbereitung tragbar gemacht

Das Innovationspotenzial der besonderen Erfindung lag schon damals auf der Hand: Das permaLine Verfahren hat die Anlagenwasseraufbereitung im Teilstromverfahren „tragbar“ gemacht, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das kompakte Gerät lässt sich einfach in den Heizkeller transportieren und erledigt dort, einmal in den Heizkreislauf eingebunden, alles Weitere weitgehend selbstständig – im laufenden Betrieb. So muss bei der Aufbereitung von Bestandsanlagen kein Wasser mehr abgelassen werden, sondern das alte Wasser kann im laufenden Betrieb aufbereitet und weiter verwendet werden. Auch Neuanlagen können bei der Inbetriebnahme einfach mit Trinkwasser befüllt werden, das dann nach dem Spülvorgang und erfolgter Dichtheitsprüfung dank permaLine entsprechend aufbereitet werden kann. Das erleichtert viele Arbeitsabläufe erheblich und spart dem Fachhandwerk neben Zeit auch Personalaufwand. Denn permaLine mobil wurde mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet und überwacht sich dadurch praktisch selbst.

Doch nicht nur vom SHK-Handwerk und im Arbeitsalltag wurde das Verfahren geprüft und für besonders „arbeitserleichternd“ befunden, sondern auch von „offizieller Seite“: Tatsächlich wurde das Teilstromverfahren, wie es von permaLine umgesetzt wird, 2021 auch gleich als Empfehlung in die novellierte VDI-Richtlinie 2035 aufgenommen.

Vielseitiger Teamplayer: Von Entsalzung bis Sauerstoffzehrung

Mit dem patentierten permaLine-Verfahren hat perma-trade Wassertechnik eine Kombinations-Lösung auf den Markt gebracht, die alle Schadensverursacher im Anlagenwasser mit einem einzigen Gerät schachmatt setzen kann. Zunächst einmal durchläuft das Anlagenwasser einen integrierten feinporigen Tiefenfilter, der selbst kleinste Partikel wie Magnetit entfernt. Die permaLine Basisanwendung besteht in der Entsalzung mit permasoft, die alle gelösten Härtebildner und Salze weitgehend aus dem Anlagenwasser entfernt. Dadurch sind Anlagen zum einen vor Kalkablagerungen und den damit einhergehenden Energieübertragungsverlusten geschützt. Zum anderen werden Korrosionsrisiken ausgeschaltet, die sich durch Salze wie z.B. Clorid und Sulfat ergeben können. Durch die Reduktion der elektrischen Leitfähigkeit wird die Korrosionsgeschwindigkeit erheblich verringert.

Da auch ein falscher pH-Wert im Anlagenwasser zu unerwünschten Korrosionsreaktionen führt, lassen sich entsprechende Spezialpatronen zur pH-Wert-Korrektur ins permaLine-System einbinden, die den pH-Wert entsprechend der Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035 in den gewünschten Bereich bringen und dort stabilisieren.

Ein spezieller Einsatzbereich sind zudem Anlagen, die aufgrund einer zu hohen Sauerstoffkonzentration im Anlagenwasser von Korrosionsprozessen betroffen sind – sei es in Folge von Diffusion durch organische Werkstoffe, wie nicht gesperrte Schläuche, unzureichende Druckhaltung oder erhöhte Ergänzungswassermengen. Um solche Sauerstoff-Korrosionsprozesse einfach und effizient zu stoppen, kann die eigens entwickelte Sauerstoffzehrpatrone OxRed via permaLine ins Anlagenwasser eingebunden werden. Bei Betriebstemperaturen über 35° C lässt sich mit ihr der Sauerstoffgehalt um mehr als 99 % reduzieren. Auch eine Reduzierung des TOC-Ge-haltes ist möglich. Die Abkürzung TOC (Total Organic Carbon) bezeichnet den Gehalt des aus organischen Verbindungen stammenden Kohlenstoffs im Wasser. Ein zu hoher TOC-Wert im Anlagenwasser ist in der Regel auf organische Korrosionsinhibitoren, Glykol- oder Ölrückstände zurückzuführen und sollte idealerweise auf < 25 mg/l gesenkt werden, was sich mit der entsprechenden Anwendung ebenfalls einfach umsetzen lässt.

Von Einfamilienhaus bis Biogasanlage. Mobil oder integriert.

Was mit dem mobilen permaLine Gerät und im Kleinanlagenbereich begann, wurde in den letzten Jahren um neue Modell-Varianten erweitert. So gibt es das permaLine Verfahren inzwischen auch in einer fest installierten Modellvariante als permaLine integral. Diese eignet sich speziell für große und komplexe Anlagen, wie Wohngebäude ab ca. 30 Wohneinheiten sowie Industrieanlagen, öffentliche Gebäude oder Biogas-Anlagen und ermöglicht dort durch regelmäßige automatische Messung des Leitwerts eine dauerhafte Überwachung der Anlagenwasserqualität. Zur Aufbereitung besonders großer Anlagenvolumina wie beispielsweise in Nahwärmenetzen gibt es zudem eine permaLine XXL-Ausführung.

Wegweisend und ausgezeichnet: Das perma-trade Recyclingsystem

In punkto Nachhaltigkeit hat das permaLine Verfahren ebenfalls Standards gesetzt, denn die zur Entsalzung im Heizungskreislauf eingesetzten Mischbettpatronen sind bei perma-trade in einen nachhaltigen Recyclingprozess eingebunden. Sie werden nach Gebrauch von perma-trade zurückgenommen, damit das Mischbettharz regeneriert und wiederverwendet werden kann, wodurch sich jährlich einige hundert Tonnen an Kunststoffmüll einsparen lassen. Neben dem besonderen Innovationspotenzial des permaLine Verfahrens, war dieses einzigartige Engagement für den Umweltschutz ein weiterer ausschlaggebender Grund dafür, dass permaLine 2023 von der Jury des Wirtschaftspreises Baden-Württemberg mit einem „Schwarzen Löwen“ in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.