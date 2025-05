Hohe Temperaturen und insbesondere die hohe Luftfeuchtigkeit machen das Raumklima an heißen Tagen schnell unbehaglich – dann ist Schwitzen angesagt. Wärmepumpen können Wohnräume per Fußbodenheizung zwar kühlen, stoßen durch hohe Luftfeuchtigkeit jedoch an ihre Grenzen: Die Raumtemperatur sinkt, aber die Luftfeuchte steigt beim Kühlprozess. Als Systemexperte bietet Buderus hierfür eine Lösung mit einem neuen Entfeuchter für zentrale Lüftungssysteme. Das Gerät lässt sich optimal ins System integrieren und senkt die Luftfeuchtigkeit in allen Räumen, die über eine zentrale Wohnraumlüftung versorgt werden. Dadurch kann die Wärmepumpe effizienter kühlen, und durch die geringere Luftfeuchtigkeit ist das Raumklima im kompletten Wohnbereich angenehm.

Der ab Herbst 2025 verfügbare Entfeuchter bietet sich insbesondere für neue Einfamilienhäuser an – kann aber auch im Bestand verwendet werden, wenn nachträglich eine zentrale Lüftung installiert wird. Er arbeitet mit dem natürlichen und umweltschonenden Kältemittel R290 (Propan).

Spürbar komfortabler

Bewohner profitieren mit dem Entfeuchter im Sommer von einem deutlich angenehmeren Raumklima: So lässt sich bei einer Außentemperatur von beispielsweise 32 °C und einer Luftfeuchte von rund 70 Prozent die Zuluft durch den Wärmetauscher im Lüftungsgerät Logavent HRV176 zwar auf etwa 26 °C senken, allerdings erhöht sich die Luftfeuchte auf annähernd 100 Prozent –

durch die Entfeuchtung sinkt die Luftfeuchte auf einen deutlich angenehmeren Wert von rund 55 Prozent. Im System mit Entfeuchter erhöht sich die Kühlleistung der Wärmepumpe über die Fußbodenheizung. So ist in diesem Beispiel eine angenehme Raumtemperatur von rund 23 °C erreichbar. Die Kühlleistung von fünf bis sechs kW der Systemlösung aus Wärmepumpe, Lüftungsgerät und Entfeuchter ist vergleichbar mit der Leistung eines Multi-Split-Geräts für zwei Räume. Ein Vorteil ist jedoch, dass über die neue Systemlösung die gesamte Wohneinheit gekühlt und entfeuchtet wird. Zudem werden die Komponenten nicht im Wohnraum, sondern im Hauswirtschaftsraum aufgestellt. Das wirkt sich positiv auf die Optik und insbesondere die Geräuschentwicklung aus.

Optimal integrierbare Systemlösung

Praktisch für SHK-Fachhandwerker: Weil das System zuverlässig auch lüftungsseitig oberhalb des Taupunktes arbeitet, entsteht keine Kondensation an den Luftleitungen. Die Lüftungsrohre müssen somit nicht isoliert werden – das spart Zeit, Platz und reduziert die Materialkosten. Zu einer schnellen Installation trägt ebenso die Integration des Entfeuchters in den vorhandenen Heizkreis der Anlage bei. Auch regelungstechnisch wird das Gerät ins Gesamtsystem integriert. Die Bedienung erfolgt über die Regelung der Wärmepumpe Logatherm WLW176i AR. Luftseitig wird der Entfeuchter in die Zuluft eingebaut: Das Systemlüftungsgerät versorgt den Entfeuchter mit Zuluft, die dieser nach Entfeuchtung über die Luftkanäle an die Wohnräume abgibt.

SHK-Fachhandwerker können ihren Kunden zwei Leistungsgrößen für einen Luftdurchsatz von 200 m³/h oder 350 m³/h anbieten. Das geringe Gewicht von weniger als 40 Kilogramm erleichtert die Deckeninstallation, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen wie Technikräumen. Dazu trägt auch die kompakte Ausführung des Gerätes bei mit Außenmaßen von etwa 520 x 600 x 300 Millimetern. Der Entfeuchter ist für Lüftungsrohre mit einem Nenndurchmesser von DN160 ausgelegt. So lässt er sich gut in zentrale Lüftungssysteme mit dem Lüftungsgerät Logavent HRV176 integrieren. SHK-Fachhandwerker erhalten über Buderus zudem alle dafür erforderlichen Zubehörkomponenten aus einer Hand.