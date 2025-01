Bei der Auswahl des richtigen Lüftungsgerätes gibt es einiges zu beachten: von Volumenstrom und Stutzenanordnung über die Frage der Außen- oder Innenaufstellung bis zum benötigten Zubehör. Um für jedes Objekt in kürzester Zeit die passende Lösung zu finden, bieten die Lüftungsexperten der Airflow Lufttechnik GmbH Planern, Entscheidern, Großhändlern und Fachhandwerkern jetzt ein neues, kostenloses Online-Tool an. Intuitiv zu bedienen, ermittelt der neue Konfigurator in wenigen Klicks das optimale Gerät aus dem großen Portfolio von insgesamt 527 erhältlichen DUPLEXbase PS/PT Modellen. Auch das benötigte Zubehör ist bereits in der Konfiguration enthalten. Nach Eingabe der Kriterien können Nutzer sich alle technisch relevanten Daten als PDF herunterladen. Das spart wertvolle Planungszeit. Der Konfigurator steht seit kurzem unter duplexbase.airflow.de/index.html zur Verfügung.