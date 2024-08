QUERSCHIESSER: Die Last der Fachschiene mit den Neobiota

In der Biologie bezeichnet man Arten, die sich in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren, als Neobiota. In unseren Gefilden wären das zum Beispiel der Ochsenfrosch oder auch der Waschbär. In der SHK-Branche sind das die Reuter, Thermondo, Enpal, 1KOMMA5°, etc. dieser Welt. Schön ist, dass man vorhersagen kann, welche weiteren Neobiota in die Fachschiene einfallen werden.