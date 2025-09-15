Zum zweiten Mal in Folge wurde die JUDO Wasseraufbereitung GmbH im Juli 2024 vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) als „Arbeitgeber der Zukunft“ gewürdigt. Das Siegel bestätigt die Innovationskraft und das nachhaltige Engagement des Unternehmens und stärkt JUDO als attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitgeber in einer

In einer Zeit des Wandels am Arbeitsmarkt setzt JUDO auf eine Arbeitsumgebung, die flexible Modelle und Sicherheit bietet und zugleich inspiriert. Als führender Akteur in der Wasseraufbereitung prägt JUDO seit Jahrzehnten die Branche mit fortschrittlichen Technologien. Die unternehmenseigene Erfinderkultur führte nicht nur zur Entwicklung der „Impfbiene“, dem weltweit ersten Feindosierapparat, sondern auch zum ersten rückspülbaren Schutzfilter – beides Meilensteine der Wasseraufbereitung. Heute setzt JUDO mit über 100 Patenten weiter Standards für die Branche.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert bei JUDO: Durch eine Produktion in Deutschland, kurze Transportwege und innovative Kalkschutzlösungen trägt das Unternehmen aktiv zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei. Auch im Umgang mit Wasser als lebenswichtiger Ressource werden hohe Standards umgesetzt, um langfristig Umweltauswirkungen zu minimieren. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke prägt ebenso die Digitalisierung vieler Unternehmensprozesse – von der Produktentwicklung über die Fertigung bis hin zur Gerätesteuerung.

Sinnvolle Karriereperspektiven in der zukunftssicheren SHK-Branche

Bei JUDO profitieren Mitarbeitende von flexiblen Arbeitszeiten, langfristiger Arbeitsplatzsicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten, die individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. In einer Zeit, in der Wasserqualität und Trinkwasserhygiene weltweit von hoher Bedeutung sind, bietet JUDO eine Arbeit, die sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich relevant ist.

Mit der erneuten Auszeichnung als „Arbeitgeber der Zukunft“ betont das DIND die starke Marktstellung von JUDO und die Zukunftsorientierung des Unternehmens. Die JUDO Wasseraufbereitung GmbH bleibt ein Pionier für nachhaltige und fortschrittliche Lösungen und ein Arbeitgeber, der Innovation und Sinnhaftigkeit vereint.