Die modernisierte Badserie Geberit Bambini bietet neue Lösungen für kindgerechte WC- und Waschplatzausstattungen. Ab 1. April 2024 sind neue WCs, Betätigungsplatten, Spiel- und Waschlandschaften sowie neu gestaltete Waschtischarmaturen verfügbar. Die Gestaltung setzt auf die Kombination kräftiger Farben mit passenden pastelligen Tönen, um Kindern eine leichte Orientierung im Badezimmer zu ermöglichen. Ebenso werden Geberit Duofix Elemente für WCs und Geberit GIS Sets für Waschlandschaften eingeführt. Installateure, Planer und Investoren werden durch Ausschreibungstexte, Anleitungen und Planungshilfen unterstützt.

Geberit hat seine Bambini Badserie überarbeitet, um kindgerechte Sanitärräume mit verbessertem Spaßfaktor zu schaffen. Mit neuen WC-Modellen in verschiedenen Höhen, Waschlandschaften in verschiedenen Größen und einer breiteren Farbpalette erweitert Geberit sein Portfolio. Dank der eigens für die Bambini Badserie entwickelten Geberit Duofix Elemente für WCs und Geberit GIS Sets für Waschlandschaften lassen sich die Installationen kinderleicht anpassen.

Die Waschlandschaften aus dem porenfreien, hygienisch fleckenbeständigen und lebensmittelechten Mineralwerkstoff Varicor sind in drei verschiedenen Breiten (90 cm, 140 cm und 180 cm) erhältlich und bieten Kindern vom Krippenalter bis zum Vorschulalter die ideale Umgebung, um spielerisch den Umgang mit Wasser zu erlernen. Dank unterschiedlicher Waschbeckenhöhen ist die Anpassung an verschiedene Altersgruppen möglich und schafft eine kinderfreundliche Umgebung zur täglichen Hygieneerziehung. Die brandneuen Geberit Bambini Waschtischarmaturen bieten vielfältige Optionen. In einer breiten Farbpalette von frischen Pastelltönen bis zu kräftigen Farben erhältlich, inspiriert von Natur und Wasser. Die multicolor und grau/hochglanz-verchromte Variante ist mit Infrarotsensor (Batterie oder Netzanschluss) erhältlich. Zusätzlich steht sie, wie alle anderen Farbvarianten, auch als Einhebelmischer zur Verfügung.

Neue WC-Modelle und Betätigungsplatten

Die neuen Rimfree WC-Keramiken sind in drei Höhen verfügbar (24 cm, 30 cm und 35 cm) und bieten Installationsmöglichkeiten an speziell entwickelten Geberit Duofix Elementen für Geberit Bambini WCs. Diese ermöglichen die Anpassung der Betätigungsplattenhöhe an die Körpergröße von Kindern. Um die maximale Kraftübertragung vom Rumpf auf den Arm zu ermöglichen, sollten sich die Betätigungsplatten in Schulterhöhe befinden. In Verbindung mit dem Geberit Duofix Element kann die Betätigungsplatte wahlweise auf 78 cm, 83 cm oder 88 cm eingestellt werden. Die Installateure können dies anhand einer Skala am Rahmen einfach festlegen und die Montage wie gewohnt durchführen. Die Ton-in-Ton-Betätigungsplatten gewährleisten farbliche Harmonie in den Farbkombinationen Karminrot/Orange, Ozeanblau/Hellblau sowie Waldgrün/Hellgrün.

Für Kleinkinder steht das 24 cm hohe Stand-WC mit verdeckter Bodenbefestigung zur Verfügung. Der dazu passende WC-Sitzring in Töpfchenform erleichtert den Kleinsten das Toilettentraining und den Toilettengang. Der Sitzring ist in den Farben Rot und Hellgrau erhältlich und kann mühelos auf die Keramik gelegt werden. Für Kinder im Vorschulalter (4-5 Jahre) steht das bodenstehende Modell mit einer Sitzhöhe von 30 cm zur Verfügung, während die wandhängende Variante (35 cm Sitzhöhe) ideal für Kinder im Grundschulalter (6-8 Jahre) ist. Die Montage des wandhängenden Modells bietet zusätzliche Vorteile, darunter eine schnelle und einfache Montage von unten dank der EFF3-Befestigung. Das Schneckengetriebe zieht die Keramik sicher an die Wand, und der Deckel kann ohne Schablone ausgerichtet und befestigt werden. Er ist optional durch SoftClosing gegen Herunterfallen gesichert.

Die WC-Keramiken sind seitlich geschlossen, was sie weniger schmutzanfällig und leichter zu reinigen macht. Passend dazu gibt es einen WC-Sitz mit Griffen am Deckel des WC-Sitzes zum leichten Öffnen und Schließen. Optional sind die WC-Sitze auch mit SoftClosing-Funktion erhältlich. Alternativ kann die WC-Keramik auch mit dem WC-Sitzring mit Haltegriffen kombiniert werden, der noch kleineren Kindern ein sicheres Sitzen auf dem WC-Sitz ermöglicht und das Aufstehen und Absitzen erleichtert. Beide Sitze sind in den Farben Weiß, Karminrot, Ozeanblau oder Waldgrün erhältlich. Mit den Geberit EasyMount-Scharnieren lassen sich die WC-Sitze mü Die multicolor und grau/hochglanz-verchromte Variante helos montieren und ausrichten.

Der Installationsprozess wird zudem mit vollständiger Dokumentation vereinfacht, sodass kinderfreundliche Sanitärräume von Installateuren mühelos installiert werden können. Der Einbau in Kombination mit Duofix Elementen gestaltet sich besonders einfach und effizient.

Leichte Reinigung und Hygiene

In halböffentlichen oder stark frequentierten Sanitärräumen ist Sauberkeit ein wichtiges Thema. Deshalb wurde bei der Gestaltung der Produkte der Geberit Bambini Serie besonderes Augenmerk auf Reinigungsfreundlichkeit gelegt. Die geschlossene Form der WC-Keramik ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung von außen. Die neue Rimfree Keramik kommt ohne störenden Spülrand aus, unter dem sich Schmutz und Ablagerungen ansammeln können. Für die Reinigung der WC-Anlagen können die WC-Sitze einfach per QuickRelease-Funktion entriegelt, abgenommen, dann nach dem Reinigen der Keramik wieder aufgesetzt und verriegelt werden. Die Verriegelungsfunktion ist in Kitas besonders vorteilhaft, weil dadurch die Kinder WC-Deckel und -Sitz nicht abnehmen können. Der neue WC-Sitzring mit nach unten gezogener Abtropfkante verhindert, dass beim Urinieren Flüssigkeit zwischen Sitz und Keramik nach vorne spritzt.

Planungshilfen für Investoren, Planer und Installateure

Für Installateure und Planer stehen Produktdokumentationen, Ausschreibungstexte und Daten in der Geberit ProPlanner Software zur Verfügung. Die Produkte wurden so entwickelt, dass sie nahtlos in den bewährten Installationsprozess integriert werden können. In Kombination mit den Geberit Duofix Elementen für das Bambini Wand-WC und die Bambini Spiel- und Waschlandschaften erfolgt die Installation passgenau vor und hinter der Wand.

Gesunde Hygienegewohnheiten von Anfang an fördern.

Die Zugänglichkeit und kindgerechte Gestaltung des Sanitärbereichs sind entscheidend für die Erziehung von Kindern. Geberit Bambini bietet spezielle WC- und Waschplatzausstattungen, die auf die Bedürfnisse von Kleinkindern und Kindern bis 14 Jahren abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch ihre ausgeklügelte Vielseitigkeit und Anpassbarkeit aus, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Das kindgerechte Design in altersgerechter Farbwahl führt die Kinder spielerisch an das Thema Hygiene heran. Gleichzeitig erleichtern diese Lösungen den Erziehenden die spielerische Vermittlung von Hygieneprinzipien an die Kinder. Die einfache Installation und die leichte Reinigung tragen zur Alltagstauglichkeit in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen bei.