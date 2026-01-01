21.01.2026  Pressemeldung Alle News von ÖkoFEN

ZeroFlame®-Technologie: ÖkoFENs flammenlose Wärme aus Pellets

ÖkoFEN setzt mit der ZeroFlame®-Technologie neue Maßstäbe beim Heizen mit Pellets: Die innovative Lösung reduziert Feinstaub-Emissionen auf kaum messbare Werte – ganz ohne zusätzliche elektrische Hochvolt-Partikelfilter.

Das bedeutet für Heizungsbauer keinen Mehraufwand, für Endkunden keine Einschränkungen und deutliche Kostenvorteile gegenüber filterbasierten Systemen. Gleichzeitig qualifizieren sich die ZeroFlame®-Pelletkessel für den zusätzlichen Emissionsminderungsbonus beim Heizungstausch.

So funktioniert ZeroFlame®

Die Technologie kombiniert ein spezielles Flammrohr mit einer unterteilten Rückführung der Verfeuerungsabluft. Diese wird sowohl der Primärluft zugeführt als auch in die Hochtemperatur-Ausbrandzone zurückgeleitet. In Verbindung mit der speziellen Luftstromführung und der besonderen Brennkammerkonstruktion entsteht ein bemerkenswerter Effekt: Die Flamme verschwindet nahezu vollständig, während die Feinstaub-Partikelemissionen auf kaum messbare Werte sinken. Das Ergebnis: maximale Wärme bei sauberer Abluft.

Verfügbarkeit und Förderung

ZeroFlame® ist mittlerweile Standard in allen ÖkoFEN-Baureihen – von der Condens-Reihe über die Compact-Baureihe bis zum Pellematic Smart XS. Mit Emissionswerten von Feinstaub ≤ 2,5 mg/m³ erfüllen die Pelletkessel die Anforderungen für den Emissionsminderungsbonus bei der Bundesförderung.

Ein weiterer Vorteil: Elektrische Hochvolt-Partikelfilter, die bei herkömmlichen Systemen regelmäßig gewartet und gereinigt werden müssen, entfallen komplett. Das spart nicht nur Wartungsaufwand, sondern auch erhebliche Kosten.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2
86866 Mickhausen
Deutschland
Telefon:  08204 - 2980-0
www.oekofen.de
