ÖkoFEN setzt mit der ZeroFlame®-Technologie neue Maßstäbe beim Heizen mit Pellets: Die innovative Lösung reduziert Feinstaub-Emissionen auf kaum messbare Werte – ganz ohne zusätzliche elektrische Hochvolt-Partikelfilter.

Das bedeutet für Heizungsbauer keinen Mehraufwand, für Endkunden keine Einschränkungen und deutliche Kostenvorteile gegenüber filterbasierten Systemen. Gleichzeitig qualifizieren sich die ZeroFlame®-Pelletkessel für den zusätzlichen Emissionsminderungsbonus beim Heizungstausch.

So funktioniert ZeroFlame®

Die Technologie kombiniert ein spezielles Flammrohr mit einer unterteilten Rückführung der Verfeuerungsabluft. Diese wird sowohl der Primärluft zugeführt als auch in die Hochtemperatur-Ausbrandzone zurückgeleitet. In Verbindung mit der speziellen Luftstromführung und der besonderen Brennkammerkonstruktion entsteht ein bemerkenswerter Effekt: Die Flamme verschwindet nahezu vollständig, während die Feinstaub-Partikelemissionen auf kaum messbare Werte sinken. Das Ergebnis: maximale Wärme bei sauberer Abluft.

Verfügbarkeit und Förderung

ZeroFlame® ist mittlerweile Standard in allen ÖkoFEN-Baureihen – von der Condens-Reihe über die Compact-Baureihe bis zum Pellematic Smart XS. Mit Emissionswerten von Feinstaub ≤ 2,5 mg/m³ erfüllen die Pelletkessel die Anforderungen für den Emissionsminderungsbonus bei der Bundesförderung.

Ein weiterer Vorteil: Elektrische Hochvolt-Partikelfilter, die bei herkömmlichen Systemen regelmäßig gewartet und gereinigt werden müssen, entfallen komplett. Das spart nicht nur Wartungsaufwand, sondern auch erhebliche Kosten.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.