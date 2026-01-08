Highlight des Messeauftritts ist die neue M-Serie der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen, die erstmals live präsentiert wird. Dank ihres neuen, modularen Konzepts, bei dem das vielseitige Außengerät mit verschiedenen Inneneinheiten kombiniert werden kann, bietet die M-Serie mehr Anwendungsmöglichkeiten: Die Innengeräte sind erhältlich als All-in-One-Lösung, bei dem das Innengerät mit Warmwasserspeicher kombiniert ist, als Hydromodul, bei dem der Warmwasserspeicher frei gewählt werden kann, sowie als reine Kontrolleinheit für vereinfachte Installation bei geringem Platzbedarf im Innenraum. Dabei geht die Leitung direkt vom Außengerät zum Heizsystem oder zum Speicher und das Innengerät kann an unterschiedliche Heizsysteme angebunden werden, von Radiatoren über Gebläsekonvektoren bis hin zu Fußbodenheizungen.

Effiziente Leistung

Mit der neuen Serie schreitet Panasonic erneut technologisch voran und bietet bereits die zweite Generation hochmoderner R290-Wärmepumpen auf dem aktuellsten Stand. Erstmals ist das Außengerät mit einem neuen Einspritzverdichter ausgestatten, so dass die Vorteile der T-CAP-Technologie mit dem natürlichen Kältemittel R290 vereint werden können. T-CAP-Wärmepumpen erbringen selbst bei Außentemperaturen bis -28 °C eine konstante Heizleistung und können bis -20 °C auch ohne Elektroheizstab betrieben werden, während bei anderen Wärmepumpen zum Erreichen derselben Raumtemperatur bei niedrigen Außentemperaturen eine Überdimensionierung nötig ist. Wie schon die L-Serie erreichen auch diese Geräte Wasseraustrittstemperaturen von 75°C bei bis zu -10°C Außentemperatur. Die hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außengerät sorgt für eine einfache und unkomplizierte Installation, ohne dass eine F-Gas-Zertifizierung erforderlich ist. Damit komplettiert Panasonic sein Portfolio an R290-Wärmepumpen und bietet einen derzeit besonders großen Leistungsbereich auf dem Markt an.

Ansprechendes Design

Die M-Serie zeichnet sich durch ein verbessertes Design mit einer schwingungsdämpfenden Struktur, einem neu gestalteten Gehäuse und einer optimierten Lüftergeschwindigkeit aus, um den Geräuschpegel zu senken und eine komfortable und ruhige Umgebung zu gewährleisten. Die Geräte haben einen niedrigen ErP-Geräuschwert von mindestens 53 B(A) , der im "superleisen Modus" noch weiter gesenkt werden kann, um Störungen in jeder Umgebung zu minimieren. Die T-CAP Außengeräte sind jetzt in einem eleganten anthrazitgrauen Design erhältlich, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Die All-in-One-Geräte bieten die ultimative platzsparende Lösung für jedes Haus, mit einer kleinen Grundfläche von nur 598 x 600 mm und reihen sich nahtlos ein neben anderen großen Geräten wie Kühlschrank oder Waschmaschine aufgereiht werden, um Platz zu sparen. Dank seiner geringen Höhe kann das All-in-One-Gerät auch mit einem Lüftungsgerät auf der Oberseite installiert werden. Die neue M-Serie im preisgekrönten Design wird vollständig in Europa produziert.