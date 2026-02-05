05.02.2026  Stellenangebot Alle News von SFA Sanibroy

SFA Sanibroy such Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) Kinedo für Berlin, Hamburg, Hannover

Die SFA Deutschland GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und Teil der weltweit vertretenen französischen SFA-Gruppe. Die Unternehmensgruppe steht mit ihrer Innovationskraft seit der Gründung im Jahr 1958 für Qualität und technische Stärke. Als Erfinder der Kleinhebeanlage mit Schneidwerk ist SFA mit der Marke SANIBROY heute Marktführer auf diesem Gebiet. In Deutschland vertreiben wir ein breites Sortiment an Pumpen und Hebeanlagen, so wie unser KINEDO-Badproduktesortiment über den SHK-Fachgroßhandel.

Zum weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Kundenbeziehungen suchen wir für den Produktbereich KINEDO einen Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) Kinedo für die Verkaufsgebiete Berlin, Hamburg, Hannover

Ihre Aufgaben

  • Eigenverantwortliche Betreuung bestehender Kunden und Vertriebspartner aus der SHK-Branche in enger Zusammenarbeit mit regionalem Verkaufsleiter und Vertriebsinnendienst
  • Beratung und Schulung der Mitarbeiter in Handel und Handwerk
  • Begleitung von regionalen Fachmessen und Veranstaltungen
  • Business Development durch Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung des Markensortimentes beim Sanitärgroßhandel und Handwerk
  • Beobachtung des Markt- und Wettbewerbsumfeldes, Kommunizieren neuer Trends und technischer Anforderungen Ihrer Kunden

Ihre Qualifikationen

  • Kaufmännische oder technische Ausbildung
  • Berufserfahrung im Verkaufsaußendienst – idealerweise im Sanitärbereich „vor der Wand“
  • Nachweisliche Vertriebs- und Akquisitionsstärke
  • Sehr gute Kontakte zu den relevanten Entscheidern und dem Ausstellungspersonal im Sanitärgroßhandel
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Spaß am aktiven Verkaufen
  • Fähigkeit, persönliche, langfristige Beziehungen zu den Vertriebspartnern aufzubauen

Unser Angebot

  • Unbefristeter Vertrag
  • Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
  • Arbeiten in mittelständischem Unternehmen der SHK-Branche
  • Attraktive, wettbewerbsfähige Vergütung und Dienstwagen zur privaten Nutzung
  • Optionale betriebliche Altersversorgung
  • Weiterbildungsmöglichkeiten durch regelmäßige interne und externe Trainings
  • Firmenevents, Firmen-Fitness-Pass zur bundesweiten Nutzung

Ihre Bewerbung

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@sanibroy.de oder bewerben Sie sich über das nachfolgende Online Bewerbungs-Formular.

Gemeinsam Ziele erreichen, Erfolge im Team feiern: So macht die Arbeit Freude. Erleben Sie SFA. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben

SFA Sanibroy GmbH
SFA Sanibroy GmbH
Waldstr. 23 Gebäude B5
63128 Dietzenbach
Deutschland
Telefon:  06074 309280
www.sanibroy.de
