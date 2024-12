Mitten im Grünen, am Ortsrand oberhalb der Gemeinde Grafenwiesen, liegt das 4-Sterne-Hotel Birkenhof am Elfenhain. Seit über 55 Jahren finden Urlauber hier Ruhe und Erholung in der idyllischen Landschaft des Bayerischen Walds. Die vorübergehende Schließung des Hotels nutzte die Betreiberfamilie Gmach, die das Hotel in dritter Generation führt, für eine umfassende Modernisierung. Die im Laufe der Jahrzehnte durch mehrere Umbauten hervorgegangene bauliche Struktur des Wellnesshotels stellte die Haustechnik Pfeffer GmbH aus Arrach allerdings vor Herausforderungen. Mit Geberit hatte der Sanitärbetrieb einen kompetenten Partner, um den Umbau der Bäder sowie die Installation von Dusch-WCs zu planen und dabei auch Lösungen für schwierige Einbausituationen zu finden. Hochwertige Produkte wie das Geberit AquaClean Sela unterstreichen nun die Wohlfühlatmosphäre und sorgen für eine Extraportion Wellness in den Hotelbädern.

Das Hotel Birkenhof am Elfenhain steht für Wellness und Entspannung. Auf einer Fläche von über 20.000 Quadratmetern laden weitläufige Terrassengärten, ein Birkenwäldchen und ein keltischer Baumpfad zum Entdecken und Verweilen ein. Eine rund 4.000 Quadratmeter große Badelandschaft mit Panorama-Dachpool, von dem die Gäste einen grenzenlosen Blick auf die bayerische Bergwelt mit Kaitersberg, Hoher Bogen und Osser genießen können, rundet das Hotelareal ab.

Umbau und Modernisierung

1969 mit 20 Zimmern als Familienpension eröffnet, beherbergt der Birkenhof, nach zwei großen Umbaumaßnahmen 1986 und 2004/2005, heute 82 Zimmer und Suiten verteilt auf vier Etagen. Diese sind an die Feng-Shui-Kriterien angelehnt und bieten den Gästen viel Komfort. Um immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein, wurden kürzlich auch die Bäder des Hotels modernisiert.

Langlebig und pflegeleicht: Sanitärprodukte von Geberit

Im Sanitärbereich lag der Fokus auf einer zeitgemäßen Sanierung in modernem, ästhetischem Design. „Wir legen im ganzen Hotel Wert auf hochwertige Produkte, das sollte sich selbstverständlich auch im Hotelbad widerspiegeln“, erläutert Ingrid Gmach, Gastgeberin des Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain. Außerdem sollten die Produkte „pflegeleicht und lange haltbar sein, gut funktionieren und natürlich auch gut aussehen“.

Mit dem Installationsbetrieb Haustechnik Pfeffer aus Arrach hatte das Hotel einen langjährigen und erfahrenen Partner an der Seite, der wiederum aus gutem Grund seit Jahrzehnten auf Produkte von Geberit setzt. „Wir wissen um die Langlebigkeit der qualitativ hochwertigen Produkte von Geberit – wie beispielsweise den Unterputzspülkasten – und können sie daher bedenkenlos empfehlen“, ist Inhaber Christian Pfeffer überzeugt. „Wenn etwas ausgetauscht oder repariert werden muss, zeichnen sich die Produkte durch schnelles und einfaches Handling aus“, führt der Sanitärfachmann weiter aus, „und wenn Probleme auftreten, bekommt man schnell Hilfe.“

Mehr Komfort mit neuen Dusch-WCs

Im Zuge der Modernisierung empfahl Christian Pfeffer den Einbau weiterer Dusch-WCs. Zuvor hatte das Hotel bereits 12 Bäder mit Geberit AquaClean Sela Dusch-WCs ausgestattet. Nun sollten weitere 35 folgen und den Komfort für die Gäste erhöhen. Für Christian Pfeffer ist das die ideale Wellness-Ergänzung im Hotel Birkenhof: „Das AquaClean Sela ist elegant und hochwertig und gleichzeitig mit angenehmen Funktionen ausgestattet. Damit ist es aus meiner Sicht ideal für die Bedürfnisse der Hotelgäste geeignet.“

Familie Gmach war sofort offen für den Vorschlag. „Wir wollten uns ja mit der Modernisierung neuzeitlich aufstellen und den hohen Anforderungen unserer Gäste entsprechen“, berichtet Ingrid Gmach. „Zusätzliche Dusch-WCs erschienen uns sehr sinnvoll, da wir von unseren Gästen bisher nur positives Feedback erhalten hatten. Die Vorschläge von Herrn Pfeffer wollten wir daher direkt umsetzen. Auch damit beim Bau alles gleich so berücksichtigt und angelegt wird, dass es passend ist.“ Denn als größte Herausforderung erwies sich die bauliche Struktur des Hotels: Ob Größe, Raumaufteilung oder technische Ausstattung – im Hotel Birkenhof gleicht fast kein Raum dem anderen. Auch die Voraussetzungen für ein Dusch-WC wurden beim Umbau gleich geschaffen.

Passende Lösung für schwierige Raumverhältnisse

Um auch knifflige Situationen zu lösen, standen den Monteuren der Haustechnik Pfeffer erfahrene Spezialisten von Geberit zur Seite. Bei einem Termin vor Ort planten sie gemeinsam den Umbau der Sanitärbereiche. „Wenn es mal beim Einbau nicht weitergeht, sind die Berater von Geberit immer zur Stelle“, weiß Christian Pfeffer den Kundenservice zu schätzen. Um den Spagat zwischen Modernisierung und Raumgewinn zu schaffen, wurde beispielsweise in den sehr kleinen Zimmern, die noch aus den Anfangsjahren des Hotels stammten, das Bad in den Raum integriert. Das WC erhielt einen separaten Raum, in dem auch ein Stromanschluss verlegt wurde, um die Komfortfunktionen des Dusch-WCs nutzen zu können.

Nachdem die Installationsarbeiten hinter der Wand abgeschlossen waren, verlief der restliche Einbau der Dusch-WCs schnell und einfach. Die Verpackung der Geberit AquaClean-WCs dient dem Installateur als Montagehilfe. Sie stützt die WC-Keramik, so dass diese ohne großen Kraftaufwand in der richtigen Höhe befestigt werden kann. Die Technikeinheit kann anschließend in einem Stück von oben in die Keramik eingesetzt und ebenso einfach wieder entfernt werden. Das erleichtert auch die Wartung.

Hygienische Frische auf Knopfdruck

Hochwertige Materialien und eine klare Formensprache zeichnen das Geberit AquaClean Sela aus. Dank seines schlanken und puristisch-eleganten Designs fügt es sich harmonisch in ein Hotelbad ein ohne als Dusch-WC aufzufallen. Das Hotel Birkenhof setzt auf die zeitlose Farbvariante in weiß-alpin.

Die Komfortfunktionen des Geberit AquaClean Sela Dusch-WCs können Nutzer nahezu intuitiv über eine Fernbedienung auswählen: Auf Knopfdruck sorgt ein pulsierender Duschstrahl mit der patentierten WhirlSpray-Duschtechnologie für eine angenehme Intimreinigung mit Wasser. Die Position des Duscharms und die Stärke des Duschstrahls lassen sich individuell einstellen. Vor und nach jeder Benutzung reinigt sich die Duschdüse automatisch selbst. Ergänzend steht eine Ladydusche zur Verfügung. Das hygienische Duschprogramm unterstützt das persönliche Wohlbefinden der Hotelgäste – und macht das WC zum privaten SPA-Bereich.

Hygienische Ausspülung, einfache Reinigung

In Bezug auf Hygiene und Sauberkeit kann das Geberit AquaClean Sela umfangreich punkten: Die spülrandlose WC-Keramik in Kombination mit der TurboFlush-Spültechnik sorgt dafür, dass das Wasser optimal geführt und damit eine sehr gute Spülleistung erzielt wird. Da es ohne Spülrand keine verborgenen oder schwer zugänglichen Stellen gibt, können sich fast keine Ablagerungen bilden. Zudem ist die WC-Keramik mit der langlebigen und kratzfesten Spezialglasur KeraTect versehen. Diese sorgt für eine nahezu porenfreie und extrem glatte Oberfläche. Dadurch ist die Keramik besonders schmutzabweisend und reinigungsfreundlich, so dass das Dusch-WC schnell und effizient gesäubert werden kann. Dank der Quick-Release-Funktion lassen sich WC-Sitz und -Deckel mit nur einem Handgriff mühelos abnehmen, was die Reinigung zusätzlich erleichtert.

Auch die Düsen des Duscharms lassen sich einfach reinigen, austauschen und bei Bedarf erneuern. In regelmäßigen Abständen reinigt ein Entkalkungsprogramm alle wasserführenden Teile des Dusch-WCs. Wann eine Entkalkung erforderlich ist, zeigt das Geberit AquaClean Sela durch eine Status-LED am WC an. Das Programm selbst kann dann per Knopfdruck auf der Fernbedienung ausgeführt werden.

Vertriebschance Dusch-WC

Mittlerweile ist der Umbau im Hotel Birkenhof abgeschlossen und die neu installierten Geberit AquaClean Sela Dusch-WCs sind bereits jetzt ein Highlight: „Wir haben schon viel positives Feedback erhalten. Manche Gäste kennen Dusch-WCs aus dem Ausland und freuen sich, dass sie die Annehmlichkeiten auch bei uns in vielen Hotelzimmern vorfinden. Damit sind wir mit unserem Birkenhof vielleicht auch ein Vorreiter in der Branche“, freut sich Ingrid Gmach, für die sich die Investition schon jetzt gelohnt hat.

Für Installateure eröffnet das Dusch-WC neue Geschäftsmöglichkeiten – nicht nur in der Hotellerie, sondern auch im privaten Bereich. Letztendlich lässt sich der Komfort der Intimreinigung mit Wasser in fast jedem Bad realisieren. Eine steigende Nachfrage nach Dusch-WCs bei Endkunden kann Christian Pfeffer jedenfalls bestätigen: Immer häufiger installieren seine Monteure ein Dusch-WC und vertrauen dabei auf die Qualität von Geberit AquaClean.