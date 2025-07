Die aquatherm GmbH nimmt mit ihrem Produkt aquatherm energy an dem Wettbewerb „Kracher des Jahres 2025“ der Südwestfalen Agentur teil.

Das Rohrleitungssystem aquatherm energy steht für nachhaltige und effiziente Energielösungen und unterstreicht die Innovationsstärke der aquatherm GmbH. Bei aquatherm energy handelt es sich um ein vorisoliertes Rohrleitungssystem für Wärme- und Kältenetze sowie Gebäude und Industrie. Als erdverlegte Variante trägt es dazu bei, Heizungs- und Kühlwasser sicher und effizient über längere Entfernungen zu befördern und damit mehrere Gebäude bis hin zu ganzen Städten oder Ballungsräume mit Wärme für Heizung und Warmwasser bzw. Kälte für die Klimatisierung zu versorgen. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, im Rahmen des Wettbewerbs unser Produkt einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt aquatherm Marketingleiterin Meike Strauch.

Unternehmen, Organisationen und Vereine aus Südwestfalen präsentieren beim „Kracher des Jahres“ in Videos von jeweils 90 Sekunden ihre ganz persönlichen „Kracher“ – Produkte, Dienstleistungen oder Innovationen. Am Ende wird der Beitrag ausgezeichnet, der Authentizität, Unterhaltungswert und Überzeugungskraft am besten miteinander vereint.

Die Sieger werden in einem kombinierten Verfahren ermittelt: Die öffentliche Online-Abstimmung fließt zu 50 Prozent in das Gesamtergebnis ein, die Bewertung einer Fachjury aus Vertretern regionaler Wirtschaftsorganisationen zu weiteren 50 Prozent.

Das Video zu aquatherm energy samt Abstimmmöglichkeit bis 31. August ist hier zu finden: aquatherm energy Rohrleitungssystem 🔧 | Jetzt für den Kracher des Jahres 2025 abstimmen!