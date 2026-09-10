aquatherm ist internationaler Marktführer für innovative Rohrleitungssysteme aus Polypropylen und umfassender Dienstleister für den Anlagenbau und die Haustechnik. Als leidenschaftliches Familienunternehmen bieten wir Sicherheit und Mehrwert für alle Partner in der Wertschöpfungskette und begeistern durch richtungsweisende Produkte und verantwortungsvolle Lösungen in 100 % deutscher Qualität.

Vertrieb DACH

Fachgebiet

Dein Aufgabengebiet

Entwicklung von Vertriebs- und Marktstrategien für den Bereich Nahwärme inkl. Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen

Identifikation von Markttrends und neuen Geschäftsfeldern sowie Erstellung von Business Cases und Wirtschaftlichkeitsanalysen

Identifikation und Akquise neuer Projekte deutschlandweit sowie Gewinnung und Betreuung von Geschäftspartnern

Entwicklung kundenspezifischer Konzepte für Nahwärmenetze sowie Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

Mitwirkung bei der technischen Planung von Nahwärmenetzen (z.B. Netzplanung, hydraulische Auslegung, Machbarkeitsstudien, Simulationen, Ausschreibungsunterlagen)

Durchführung von Präsentationen, Workshops und Schulungen sowie aktive Mitarbeit in Netzwerken, Verbänden und Normenausschüssen und interne Wissensweitergabe an Kolleg:innen im Vertrieb

Dein Profil

Abgeschlossenes Ingenieurstudium (z. B. Versorgungstechnik, Energie-/Gebäude-/Umwelttechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen) oder staatlich geprüfter Technikerin (HLK, Versorgungstechnik, TGA) mit einschlägiger Berufserfahrung

Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Konzeption, Planung oder Ausführung von Wärmeversorgungsprojekten

Fundierte Kenntnisse in Wärmetechnik, Thermodynamik und Hydraulik

Erfahrung mit dezentralen Energiekonzepten (KWK, Wärmepumpen, Solarthermie)

Sicherer Umgang mit MS Office, CAD/BIM-Planung (AutoCAD, MEP, REVIT, liNear) und Simulationssoftware für Energiesysteme

Kenntnisse in Angebotserstellung/Abrechnung nach HOAI sowie im Energierecht und Förderprogrammen (BEW, BEG, GEG)

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (C1/C2), Englischkenntnisse von Vorteil

Führerschein Klasse B

FREU DICH AUF

… ein in der Heimat fest verwurzeltes Familienunternehmen, in einer zukunftssicheren Branche mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten im internationalen Umfeld. Dich erwarten gelebte flache Hierarchien sowie spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem dynamischen Team.



Als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ sind ein modernes Arbeitsumfeld, mobiles Arbeiten (Home Office) und flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktives Vergütungspaket für uns selbstverständlich.

Darüber hinaus sind wir bekannt für unsere familiäre Unternehmenskultur und unsere mitarbeiterorientierten Unternehmenswerte: Wir übernehmen Verantwortung für jeden Mitarbeiter, leben persönliche Nähe, fordern und fördern dabei die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen.

So arbeitest Du nach Deiner umfassenden Einführungszeit schnell eigenständig und wächst gemeinsam mit uns. Erfahre HIER noch mehr über unsere Benefits und was uns besonders am Herzen liegt.



Zu unserer aquatherm Familie passen selbstständige und verbindliche Persönlichkeiten mit einer positiven Lebenseinstellung. Professionelles Arbeiten mit Begeisterung ist unser Anspruch!

Interessiert? Wir auch!

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Vergütungsvorstellung vorzugsweise online.

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Bei Deinen Fragen steht Dir Stella Janz gerne persönlich zur Seite:

+49 2722 950 174