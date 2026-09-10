aquatherm sucht Development & Vertrieb - Nahwärmenetze (m/w/d)
Vertrieb DACH
Fachgebiet
Dein Aufgabengebiet
- Entwicklung von Vertriebs- und Marktstrategien für den Bereich Nahwärme inkl. Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen
- Identifikation von Markttrends und neuen Geschäftsfeldern sowie Erstellung von Business Cases und Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Identifikation und Akquise neuer Projekte deutschlandweit sowie Gewinnung und Betreuung von Geschäftspartnern
- Entwicklung kundenspezifischer Konzepte für Nahwärmenetze sowie Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- Mitwirkung bei der technischen Planung von Nahwärmenetzen (z.B. Netzplanung, hydraulische Auslegung, Machbarkeitsstudien, Simulationen, Ausschreibungsunterlagen)
- Durchführung von Präsentationen, Workshops und Schulungen sowie aktive Mitarbeit in Netzwerken, Verbänden und Normenausschüssen und interne Wissensweitergabe an Kolleg:innen im Vertrieb
Dein Profil
- Abgeschlossenes Ingenieurstudium (z. B. Versorgungstechnik, Energie-/Gebäude-/Umwelttechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen) oder staatlich geprüfter Technikerin (HLK, Versorgungstechnik, TGA) mit einschlägiger Berufserfahrung
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Konzeption, Planung oder Ausführung von Wärmeversorgungsprojekten
- Fundierte Kenntnisse in Wärmetechnik, Thermodynamik und Hydraulik
- Erfahrung mit dezentralen Energiekonzepten (KWK, Wärmepumpen, Solarthermie)
- Sicherer Umgang mit MS Office, CAD/BIM-Planung (AutoCAD, MEP, REVIT, liNear) und Simulationssoftware für Energiesysteme
- Kenntnisse in Angebotserstellung/Abrechnung nach HOAI sowie im Energierecht und Förderprogrammen (BEW, BEG, GEG)
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (C1/C2), Englischkenntnisse von Vorteil
- Führerschein Klasse B
FREU DICH AUF
… ein in der Heimat fest verwurzeltes Familienunternehmen, in einer zukunftssicheren Branche mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten im internationalen Umfeld. Dich erwarten gelebte flache Hierarchien sowie spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem dynamischen Team.
Als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ sind ein modernes Arbeitsumfeld, mobiles Arbeiten (Home Office) und flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktives Vergütungspaket für uns selbstverständlich.
Darüber hinaus sind wir bekannt für unsere familiäre Unternehmenskultur und unsere mitarbeiterorientierten Unternehmenswerte: Wir übernehmen Verantwortung für jeden Mitarbeiter, leben persönliche Nähe, fordern und fördern dabei die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen.
So arbeitest Du nach Deiner umfassenden Einführungszeit schnell eigenständig und wächst gemeinsam mit uns. Erfahre HIER noch mehr über unsere Benefits und was uns besonders am Herzen liegt.
Zu unserer aquatherm Familie passen selbstständige und verbindliche Persönlichkeiten mit einer positiven Lebenseinstellung. Professionelles Arbeiten mit Begeisterung ist unser Anspruch!
Interessiert? Wir auch!
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Vergütungsvorstellung vorzugsweise online.
Bei Deinen Fragen steht Dir Stella Janz gerne persönlich zur Seite: