Bildnachweis/Copyright: EXHAUSTO by Aldes GmbH und Aereco GmbH

Aereco und EXHAUSTO: Gemeinsame Lösungen für perfekte Luftqualität von morgen

Zum Jahresauftakt 2025 präsentieren sich die Lüftungssystemanbieter Aereco und EXHAUSTO erneut auf den beiden führenden Fachmessen, der BAU in München (Halle B2, Stand 338) und der ISH in Frankfurt am Main (Halle 8.0, Stand G40/48). Als Teil der international agierenden Aldes-Gruppe werden die beiden Unternehmen ihre aktuellen Innovationen und Lösungen rund um bedarfsgerechte Lüftungssysteme für Wohn- und Nichtwohngebäude vorstellen.