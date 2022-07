Innendienst - ideal für Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär-, TGA, GLT-Fachmann

Mitarbeiter - Leitstand (m/w/d)

CO2-Reduktion / Energieeffizienz / Digitalisierung von Gebäudetechnik (TGA)

Remotesteuerung von Trinkwasser- /Heizungsanlagen und Inbetriebnahmen

Optimierung der Anlageneffizienz, Kommunikation zu Kunden und Installateuren

QUALIFIKATION

Haben Sie Ihre Ausbildung im Bereich Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen und möglicherweise, jedoch nicht als Bedingung, durch eine fachspezifische Zusatzqualifikation ergänzt? Sind Gebäudeleittechnik (GLT), Technische Gebäudeausstattung (TGA) und Smart Home keine Fremdworte für Sie, haben vielleicht schon Berührungspunkte mit Matlab und Simulink gehabt und arbeiten gerne mit dem PC? Suchen Sie nun als konsequenten nächsten Schritt in Ihrer beruflichen Entwicklung eine Aufgabe im Innendienst, in einem Unternehmen mit exzellenter Zukunftsperspektive, bei der Sie Ihre praktische Erfahrung und Ihr Knowhow optimal einbringen können und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten haben?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen im Rahmen unserer weiteren Expansion mehrere Fachspezialisten mit eingangs beschriebener Erfahrung am Standort unserer Firmenzentrale in Mannheim Denkbar wäre auch ein Dienstsitz in unserer neuen Niederlassung in Berlin.

AUFGABE

Als Mitarbeiter im Leitstand sind Sie ab dem Zeitpunkt der Installation und Inbetriebnahme unserer digitalisierten Mess- und Regelsysteme der zentrale Ansprechpartner für die von uns betreuten Liegenschaften bzw. für deren Installationsbetriebe sowie für unsere Technischen Projektmanager. Vom Leitstand aus unterstützen Sie die Inbetriebnahme und erfassen und dokumentieren zunächst den Anlagenstatus mit den installierten Sensoren und fernsteuerbaren, motorgetriebenen Regelventilen sowie die sanitär- und heizungstechnischen Gegebenheiten. In den folgenden Wochen analysieren und überwachen Sie die erhobenen Messwerte und gleichen diese mit anlagenspezifischen Referenzwerten ab. Im nächsten Schritt schließt sich die Phase der Feinregulierung und Optimierung an, mit dem Ziel, die Anlageneffizienz zu optimieren, den Energieverbrauch drastisch zu senken und damit letztendlich den CO2-Ausstoß signifikant zu verringern. Durch die Analyse von Sensordaten erkennen Sie frühzeitig Alarmmeldungen, Fehler und auftretende Störungen, leiten remote entsprechende Sofortmaßnahmen ein und nehmen gegebenenfalls Kontakt mit den technischen Ansprechpartnern in den Liegenschaften auf, um notwendige Revitalisierungs- und/oder Reparaturmaßnahmen zu koordinieren. Darüber hinaus geben Sie Handlungs­empfehlungen zur Optimierung der Anlagenperformance und Energieeffizienz. Bei entsprechendem Erfolg haben Sie ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, auch in finanzieller Hinsicht.

Mehr zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zum Umfeld sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer JS 12884, gerne per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.