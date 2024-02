Eingang in den Palazzo Durini in der Via Durini 24. Foto: CASA FLASH ART

Kaldewei „Bath[o]philia“ bei der Fuorisalone Mailand, Design District, Via Durini 24

Der exklusive Badhersteller Kaldewei wird bei der Fuorisalone 2024 vom 15. bis 21. April in Mailand erneut mit einer spektakulären Inszenierung für Aufsehen sorgen. Zusammen mit dem Frankfurter Interior-Label e15 und der gefeierten britischen Designerin Bethan Laura Wood lädt Kaldewei in die Casa Flash Art im Palazzo Durini inmitten der pulsierenden Design-Metropole. In dieser Premium-Location des italienischen Kunstmagazins Flash Art zeigen Kaldewei und e15 spannende und überraschende Designs und Möbel für progressive Bäder. Nicht weniger spektakulär ist das Oberflächenkonzept der Designerin Bethan Laura Wood, welches glasierte Badobjekte spielerisch und farbstark in wahre Kunstwerke transformiert.