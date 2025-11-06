Die Luft/Wasser-Wärmepumpen der Aquarea M-Serie von Panasonic Heating & Cooling Solutions bieten dank T-CAP-Technologie bis -20°C eine konstante Heizleistung. Als dreiphasiges Kombi-Hydromodul mit 185-Liter-Speicher, das an 9-, 12- und 16-kW-Außengeräte angeschlossen werden kann, ist die neue Serie ab sofort einsatzbereit für neue Projekte von Neubau bis Renovierung.

Die Geräte arbeiten mit dem umweltfreundlichen, natürlichen Kältemittel R290 mit minimalem Treibhauspotenzial (GWP) von 3. Die hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außengerät macht eine F-Gas-Zertifizierung überflüssig und vereinfacht die Installation.

Modulares Konzept

Die M-Serie überzeugt durch ihr modulares Konzept, das eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Gebäudetypen garantiert. Die Innengeräte sind in drei Varianten erhältlich: als Reglermodul für vereinfachte Installation bei geringem Platzbedarf im Innenraum, als Hydromodul, bei dem der Brauchwarmwasserspeicher flexibel gewählt werden kann oder als Kombi-Hydromodul, bei dem der Warmwasserspeicher im Innengerät integriert ist.

Die Wasserleitung geht direkt vom Außengerät zum Innengerät und von dort aus zum Heizsystem. Wird das Reglermodul als Innengerät gewählt, so verläuft die Leitung vom Außengerät direkt zum Heizsystem. Das Innengerät kann an unterschiedliche Heizsysteme angebunden werden, von Radiatoren über Gebläsekonvektoren bis hin zu Fußbodenheizungen.

Konstante Heizleistung bis -20°C

Dank der integrierten T-CAP-Technologie bleibt die Heizleistung auch bei extremen Außentemperaturen bis -20°C ohne zusätzlichen Heizstab konstant. An sehr kalten Tagen können die Geräte sogar bei Temperaturen bis zu -28°C betrieben werden. Dadurch wird eine Überdimensionierung verhindert und eine erhebliche Energieeinsparung ermöglicht. Die M-Serie liefert Warmwasseraustrittstemperaturen von bis zu 75°C bei bis zu -15°C Außentemperatur und bis zu 55°C bei bis zu -25°C Außentemperatur. Der neu entwickelte Inverter-Scrollverdichter aus eigener Herstellung sorgt dabei immer für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb.

Durch den Verdichter mit schwingungsdämpfender Struktur, die optimierte Lüftergeschwindigkeit und das neue Gehäuse arbeitet die Außeneinheit flüsterleise mit einem Geräuschpegel von lediglich 53 dB(A) bei der 12 kW Variante.

Dreiphasiges Kombi-Hydromodul

Das Kombi-Hydromodul für die Inneninstallation das mit den Außengeräten in den Leistungsgrößen 9, 12 und 16 kW kompatibel ist, hat eine kleine Stellfläche (599 x 602 mm) wie bei Standardhaushaltsgeräten. Es verfügt über einen 185-Liter-Warmwasserspeicher, eine Zusatzheizung sowie ein neues Ausdehnungsgefäß, das eine Höhendifferenz von bis zu 30 Metern überbrücken kann.

Panasonic bietet das Kombi-Hydromodul auch als AN-Version an. Diese Variante mit integrierter Fremdstromanode wurde speziell für Regionen mit anspruchsvollen Wasserbedingungen entwickelt und bietet zuverlässigen Korrosionsschutz.

Eine DHW-Bewertung (Domestic Hot Water Rating) von 3,6 bestätigt die hohe Effizienz bei der Warmwasserbereitung.

Konnektivität und Zusatzfunktionen

Der Regler des Kombi-Hydromoduls ermöglicht eine nahtlose Integration in Gebäudeleittechniksysteme (GLT) durch einen zusätzlichen CN-CNT-Anschluss. Der integrierte Wi-Fi-Adapter ermöglicht die Anbindung an die Aquarea Smart Cloud und Service Cloud. Durch die Service Cloud ist eine kontinuierliche Fernüberwachung gewährleistet, im Bedarfsfall kann eine schnelle Wartung durchgeführt werden. Mit der Aquarea Smart Cloud kann der Endkunde beispielsweise auf Funktionen, wie Timer-Einstellungen, Fehlermeldungen und die Überwachung des Energieverbrauchs zugreifen.

Das intelligente Regelsystem ermöglicht energieeffizientes Heizen und niedrige Betriebskosten für den Endkunden. Außerdem bietet Panasonic die Erweiterung mit einer Zusatzplatine (CZ-NS6P oder CZ-NS7P) für die Photovoltaikanbindung sowie die SG-Ready-Funktion. Diese Zusatzplatine ist in Deutschland zwingend erforderlich, um die Anforderungen an die Netzdienlichkeit zu erfüllen.

Die Wärmepumpen der Aquarea M-Serie überzeugen nicht nur mit ausgefeilter Technik sondern auch modernem Design: Während die Inneneinheiten in stilvollem Premium-Weiß gehalten sind, präsentieren sich die Außeneinheiten in elegantem Anthrazitgrau.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.aircon.panasonic.eu.