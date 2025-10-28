Wie läuft eine Ausbildung bei DOYMA ab? In unserem Azubi-Blog geben unsere Auszubildenden einen Einblick in ihren Alltag und berichten, wie der Einstieg in das Berufsleben für sie war.

Du willst wissen, wie eine Ausbildung bei der DOYMA GmbH & Co wirklich abläuft?

Dann bist du hier genau richtig! In unserem Azubi-Blog nehmen unsere Auszubildenden dich in ihren Alltag mit. Ganz nach dem Motto "Spannend ab dem ersten Tag" berichten sie Dir ehrlich und aus erster Hand, was sie bewegt, was sie erleben und wie sich der Einstieg in das Berufsleben bei DOYMA anfühlt.

Ob der erste Tag in der Berufsschule, die aufregenden ersten Wochen im Unternehmen oder besondere Projekte wie der "How-to-be-Azubi"-Workshop – sie zeigen Dir, was hinter den Kulissen passiert und wie man Schritt für Schritt vom Neuling zum festen Teil des Teams wird. Dabei unterstützen die erfahrenen Azubis die Neuen beim Start und geben ihnen Tipps.

Unser Ziel ist es, Dir einen echten Eindruck von der Ausbildung bei DOYMA zu geben – ohne Hochglanzfilter, dafür mit ganz viel Persönlichkeit.

Neugierig geworden? Dann klick Dich durch die Blogbeiträge, entdecke unsere Erfahrungen und schau gerne regelmäßig vorbei – es gibt immer wieder Neues zu lesen!

Du möchtest Teil unseres Teams werden?

👉Hier findest Du unsere aktuellen Ausbildungsplätze und die offenen Stellen.

Einfach mal hereinhören

🎧In unserem DOYMA-Job-Cast bekommst Du weitere Einblicke in die Arbeitswelt von DOYMA.