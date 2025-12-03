Der 12 Volt-Akku-Schlagschrauber M12 BLIDRC spielt seine Stärken vor allem bei Überkopf-Montagen und bei Arbeiten in engen Räumen aus. Foto: Milwaukee

Ob bei Montagearbeiten über Kopf, beim Befestigen von Rohrschellen oder beim Einbau von Komponenten in beengten Schächten – der 12 Volt-Akku-Schlagschrauber M12 BLIDRC erweist sich bei SHK-Arbeiten als besonders vielseitig und handlich. Mit einer Länge von nur 109 Millimetern und einem Gewicht von 0,6 Kilogramm überzeugt das kompakte und leichte Werkzeug im täglichen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Mit 124 Newtonmetern Drehmoment liefert der Schlagschrauber das beste Verhältnis von Leistung und Größe in seiner Klasse. Hohe Drehzahlen von bis zu 3.000 U/min und 4.100 Schläge pro Minute sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt, was sich vor allem bei häufigen Serienmontagen positiv auswirkt. Das 1/4-Zoll-Hex-Futter ermöglicht einen einfachen Bitwechsel.

Die Kombination aus REDLINK-Überlastungsschutz und REDLITHIUM-Akku sorgt für hohe Zuverlässigkeit, lange Laufzeiten und eine herausragende Lebensdauer. Der M12 BLIDRC ist Teil des M12-Akkusystems von Milwaukee. Das ermöglicht den Einsatz aller M12-Akkus innerhalb der Geräteserie, was die Investition in zusätzliche Akkus überflüssig macht und die Mobilität und Flexibilität auf der Baustelle erhöht.

Technische Daten und Übersicht:

Weitere Informationen: www.milwaukeetool.de