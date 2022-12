Startups setzen wichtige Impulse für Zukunftstechnologien und datengetriebene Prozesse, sie erschaffen neue Geschäftsmodelle und optimieren bestehende Arbeits- und Planungsschritte. Dabei sind die Innovationen von Startups meist tech-orientiert, ihre Arbeitsweise ist sehr agil. Als wichtiger Part im Innovationsprozess der Branche dürfen sie daher seit 2019 auf keiner Weltleitmesse Wasser, Wärme, Luft mehr fehlen. Mit dem flexiblen Ausstellerkonzept Startup@ISH wird die VdZ zusammen mit der Messe Frankfurt im März neue Wege gehen.

„Zur kommenden ISH 2023 möchten wir die vielfältige und immer größer werdende Startup­Szene im Bereich der Haus- und Gebäudetechnik bestmöglich präsentieren. So werden auf dem Startup-Areal in Halle 11 einige Startups an allen fünf Tagen ausstellen, andere werden sich einen Messetag lang zeigen können. Die deutschen und internationalen Startups stellen unter anderem Lösungen zur Prozessoptimierung im Handwerk und im TGA-Bereich vor, zum Datenmonitoring von Gebäuden oder zur Effizienzsteigerung von Anlagen. Häufig geht es dabei um Systemvernetzung und Produktinnovationen in den Bereichen Energiegewinnung, - speicherung und -management“, sagte Kerstin Stratmann, Geschäftsführerin der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.

Bis zu 20 junge Startups werden auf dem Sonderareal Startup@ISH 2023 in Halle 11 ihre Innovationen vorstellen. Neben dem Startup-Areal werden Startup-Themen auf der Hotspot Energy-Bühne im Foyer der Halle 12 präsentiert. Regelmäßig um die Mittagszeit können die Besucherinnen und Besucher bei Startup-Pitches und Innovationstalks mit dabei sein.

Bewerbungen bis Februar 2023 möglich

Interessierte Startups sind eingeladen, sich bis zum 01. Februar 2023 um eine Teilnahme an Startup@ISH 2023 zu bewerben. Die Teilnamevoraussetzungen und die Möglichkeit zur Anneldung sowie weitere Informationen zu Ablauf und Programm finden Sie unter startups.vdzev.de.