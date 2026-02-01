13.02.2026  Pressemeldung Alle News von RADAWAY

RADAWAY: Mineralgusswannen mit Zuschnitt

Die Mineralgusswannen von Radaway Duschkabinen können in nicht standardmäßige Größen und Formen zugeschnitten werden. Dies kann bei der Montage vor Ort vorgenommen oder durch PUK Duschkabinen werkseitig vorbereitet werden.

Die strukturierte Oberfläche in Schieferoptik hat rutschfeste Eigenschaften, welche die Sicherheit während des Duschens gewährleisten (TÜV-zertifiziert). Sie ist resistent gegen verschiedene Arten von Schmutz, Verfärbung und Abrieb und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Je nach Modell haben die Duschwannen einen linearen Ablauf (Teos) oder ein zentraler Duschablauf mit Gitter (Kyntos).

Das Design der Duschwannen ermöglichen auch eine bodenebene Installation. Eine breite Auswahl an Maßen und Formen, sowie die Maßblätter für den Zuschnitt finden Sie online.

