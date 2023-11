Experten aus Wissenschaft, Politik und Handwerk diskutieren über das Gelingen der Wärmewende bei Testo in Titisee-Neustadt. Quelle: Testo SE & Co. KGaA

Die Wärmewende muss gelingen! Darüber waren sich die über 100 Teilnehmenden der Testo Zukunftswerkstatt am 9. und 10.11.23 in Titisee-Neustadt einig. Am Ende der zweitägigen Veranstaltung unter dem Titel „Mission Wärmepumpe“ stellte sich nicht mehr die Frage, ob der Wechsel von der fossilen hin zur erneuerbaren Wärmeversorgung Sinn macht. Es stand viel mehr die Frage im Raum, welche Rahmenbedingungen noch geschaffen werden müssen, damit die Jahrhundertaufgabe jetzt Fahrt aufnimmt.

Hersteller und Handwerk sind bereit

Gerade das Handwerk und die Hersteller stellen sich die Frage, ist es überhaupt technisch betrachtet möglich, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr zu verbauen? Dass es an der Geräte-Verfügbarkeit nicht scheitern wird, das bestätigt Günther Schlachter von Viessmann. Alle großen Wärmepumpen-Hersteller investieren Milliarden von Euro in Produktionsstätten. Auch das SHK-Handwerk, vertreten durch Bernd Simon, und Testo als Messgerätehersteller, vertreten durch Eckhard Kloth und Dirk Göpfert, sind zuversichtlich, dass die Wärmewende im Keller Einzug hält. Marek Miara, Fraunhofer ISE, wurde nicht müde zu betonen, dass Wärmepumpen auch im Bestand funktionieren und das in vielen Fällen sogar mit den vorhandenen Heizkörpern.

