Die hochkarätigen Fachveranstaltungen sind mit Messeticket kostenfrei zugänglich

Wertvolles Wissen und spannender Input direkt in den Messehallen: Diesen Mehrwert erhalten die Besucherinnen und Besucher der E-world durch die Fachforen. Vom 11. bis 13. Februar laden gleich vier Vortragsflächen auf Europas Leitmesse der Energiewirtschaft zu Erfahrungsaustausch und Networking ein. Die Bühnen sind frei zugänglich, Fachbesucherinnen und Fachbesucher können alle Vorträge mit ihrem Messeticket besuchen. Je Forum und Tag steht ein Themenschwerpunkt im Fokus, der aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet wird. Das detaillierte Programm ist ab sofort unter community.e-world-essen.com/p/program-2025 einsehbar.

Die täglich wechselnden Schwerpunkte auf den vier Foren bilden aktuelle Debatten und Entwicklungen in der Energiebranche ab: von Erneuerbaren in Europa über den Ausbau der Netze bis hin zur Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Die thematische Strukturierung bietet Orientierung im breiten Programmangebot der E-world und erleichtert das Planen des Messebesuchs. So können alle Fokusthemen sowie die dazugehörigen Programmpunkte in der E- world Community, der digitalen Plattform zur Messe, eingesehen werden. Dies ist auch ohne Registrierung möglich. Angemeldete Nutzerinnen und Nutzer können zudem persönliche Favoritenlisten und Zeitpläne für ihren Messebesuch erstellen.

Die Themenvielfalt auf den Foren

New Energy Systems Forum

Das Forum in der Messehalle 1 legt den Schwerpunkt auf die Transformation der europäischen Energiesysteme. Der erste Messetag thematisiert unter dem Motto „Renewables in Europe“ den globalen Offshore Markt und die klimafreundliche und sichere Energieversorgung in Deutschland. Ein Highlight ist die Diskussion „Die deutsche Kraftwerksstrategie: Wie kann sich die europäische Energiewirtschaft darauf vorbereiten?“ am 11. Februar um 14:30 Uhr, die Barbara Lempp, COO von Energy Traders Europe, moderiert. Der zweite Messetag widmet sich „New Energy Grids“. Neben Themen wie dem Ausbau und der Modernisierung der Netzinfrastruktur steht auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Energieversorgung im Vordergrund. „New Energy Markets“ bilden den roten Faden für den dritten Messetag und behandeln beispielsweise Nachhaltigkeitsbewertungen als Basis für Investitionsentscheidungen sowie Power Purchase Agreements (PPAs).

Change Forum

Mit den Themen „Economic Change” (11. Februar) und „Security for a Critical Infrastructure” (12. Februar) rückt das Forum in der Halle 4 die wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen der Energiewende in den Fokus. So wird am ersten Messetag die Zukunft des Industriestandorts Deutschland sowie das Zusammenspiel von Industriepolitik und Energiewirtschaft diskutiert. Der zweite Tag widmet sich der Umsetzung der neuen EU-Richtlinie NIS2 und deren Bedeutung für die Energiesicherheit. Neben Strategien zur Erhöhung der Cyber- Resilienz werden auch Fragestellungen zur Hardware-Sicherheit erörtert.

Future Forum

Wie können Städte durch intelligente Infrastruktur und nachhaltige Technologien zukunftssicher und klimafreundlich gestaltet werden? Wie verändert sich der Wärmemarkt? Diesen Fragen widmet sich das Future Forum in 16 Vorträgen und Diskussionen. Die Themenschwerpunkte „Future Cities“ (11. Februar) und „Future Heating“ (12. Februar) beschäftigen sich mit integrierten Energiekonzepten, Mieterstrom und Künstlicher Intelligenz zur Optimierung des Energieverbrauchs. Ein besonderer Fokus liegt am zweiten Tag auf der Kundenkommunikation. Expertinnen und Experten analysieren, wie es bestmöglich gelingt, die Bevölkerung in Transformationsprozesse mit einzubeziehen.

Hydrogen Solutions Forum

Das Hydrogen Solutions Forum präsentiert innovative Strategien und Lösungen für den Einsatz von Wasserstoff und weitere Klimatechnologien. So stehen am ersten Tag mit dem Leitgedanken „Climate Solutions“ die Stromlieferverträge PPAs in der Wasserstoffproduktion, H2-Kraft-Wärme-Kopplung und Speicherlösungen im Mittelpunkt. Der zweite Tag fokussiert sich unter dem Thema „European Gas Markets“ auf die Integration von LNG sowie Beschaffungsstrategien und Transportwege von grünem Wasserstoff auf dem europäischen Gasmarkt. Passend dazu gibt es am 12. Februar um 11 Uhr eine Diskussionsrunde zur Frage „LNG: are we heading into a new gas crisis?“. Am Donnerstag stehen unter dem Titel „Energy Transition in the Making“ zukünftige Entwicklungen auf dem Wasserstoffmarkt sowie der Nutzen von Wasserstoff für energieintensive Unternehmen im Mittelpunkt.

E-world Career Day: Einblicke für Nachwuchskräfte

Am 13. Februar steht der E-world Career Day auf dem Programm. Auf den Bühnen des Change und des Future Forums erhalten junge Nachwuchskräfte wertvolle Einblicke in die Energiebranche. Neben inspirierenden Vorträgen, Diskussionsrunden und Programmpunkten wie „CEO meets Student“ punktet der Career Day mit vielfältigen Einblicken etwa in das Führen von Bewerbungsgesprächen und den Einsatz von KI im Berufsalltag.

E-world Kick-off: Vorab-Einblicke im November 2024

Einen Vorgeschmack auf die E-world 2025 gibt das E-world Kick-off vom 19. bis 21. November 2024. Die digitale Auftaktveranstaltung stellt an drei Vormittagen zentrale Fragen des Energiesektors in den Fokus:

19. November: Hält das Netz die Energiewende aus?

20. November: Europäische Energieversorgungssicherheit in Zeiten multipolarer Krisen

21. November: Wie gelingt die Finanzierung der kommunalen Wärmewende?

Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind möglich unter community.e-world-essen.eom/p/kick-off-2025. Weitere Informationen zur E-world 2025 unter www.e-world-essen.com.