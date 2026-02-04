K-BLOC®-System für Sanitäranlagen: Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz
K-BLOC® von TECO erfüllt diese Anforderungen mit einem montierbaren modularen System für die Wasserverteilung, das off-site vormontiert und auf der Baustelle in kurzer Zeit installiert werden kann.
Erfahren Sie mehr mit unserem Demonstrationsvideo.
Maßgeschneiderte Konfigurationen für unterschiedliche Installationsanforderungen
Dank der modularen Struktur, der TECOFIX®-Befestigungselemente (Platten, Haltebügel und Boxen) sowie einer breiten Palette an Verteilern, Zählern, Kugelhähnen und Zubehör ermöglicht K-BLOC® die Realisierung maßgeschneiderter Konfigurationen, sowohl zentralisiert in Technikschächten als auch sichtbar installiert in Wohnbereichen.
Die Modularität von K-BLOC® steht dabei für Ordnung, Flexibilität und einfache Inspektion, mit einer Anlage, die auf dauerhafte Funktionalität und Effizienz ausgelegt ist.
Vormontage off-site: weniger Zeit auf der Baustelle, mehr Kontrolle
Ein wesentlicher Vorteil von K-BLOC® ist die Möglichkeit, die Komponenten auf der Werkbank außerhalb der Baustelle vorzumontieren. Dieser Ansatz ermöglicht es:
- die Montagezeit auf der Baustelle zu reduzieren,
- eine hohe Wiederholbarkeit der Arbeitsabläufe zu gewährleisten,
- Installationsfehler zu minimieren,
- stabile und kontrollierte Verbindungen zu realisieren.
Die hydraulische FASTEC®-Verbindung ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Anschlüsse, beseitigt mechanische Probleme und minimiert das Fehlerrisiko.
Mit FASTEC® genügen zwei Schritte, um eine sichere hydraulische Verbindung herzustellen:
1. Das Anschlussstück in den FASTEC®-Sitz einsetzen.
2. Das Fitting nach unten drücken, um die Dichtheit der Verbindung zu gewährleisten.
Zuverlässigkeit, die langfristig überzeugt
K-BLOC® integriert Soft Turn Antiblockier-Kugelhähne, die auch nach langen Stillstandszeiten eine gleichmäßige und zuverlässige Betätigung gewährleisten, sowie robuste und stabile TECOFIX®-Befestigungselemente.
Das Ergebnis ist eine übersichtliche, effiziente und langlebige Anlage, die dauerhaft hohe und konstante Leistungen bietet.
Mit K-BLOC® stellt TECO Planern und Installateuren ein praktisches, flexibles und leistungsstarkes System zur Verfügung, ideal, wenn folgende Anforderungen im Fokus stehen:
- schnelle Montage,
- Ordnung in beengten Technikräumen,
- maßgeschneiderte Konfigurationen,
- langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Möchten Sie mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie TECO für weitere Informationen.