In modernen Sanitäranlagen sind Ordnung und schnelle Installation zentrale Aspekte. Immer kompaktere Technikräume, verkürzte Montagezeiten und der Bedarf an standardisierten Arbeitsabläufen erfordern Lösungen, die die Arbeit des Installateurs erleichtern, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Leistungsfähigkeit einzugehen.

K-BLOC® von TECO erfüllt diese Anforderungen mit einem montierbaren modularen System für die Wasserverteilung, das off-site vormontiert und auf der Baustelle in kurzer Zeit installiert werden kann.

Erfahren Sie mehr mit unserem Demonstrationsvideo.

Maßgeschneiderte Konfigurationen für unterschiedliche Installationsanforderungen

Dank der modularen Struktur, der TECOFIX®-Befestigungselemente (Platten, Haltebügel und Boxen) sowie einer breiten Palette an Verteilern, Zählern, Kugelhähnen und Zubehör ermöglicht K-BLOC® die Realisierung maßgeschneiderter Konfigurationen, sowohl zentralisiert in Technikschächten als auch sichtbar installiert in Wohnbereichen.

Die Modularität von K-BLOC® steht dabei für Ordnung, Flexibilität und einfache Inspektion, mit einer Anlage, die auf dauerhafte Funktionalität und Effizienz ausgelegt ist.

Zwei Beispiele für Konfigurationen mit K-BLOC: Unterputzinstallation mit motorisierter Absperrung, Ablesesystem und Verteiler (A) und Wandinstallation mit Sanitärverteilergruppe (B)

Vormontage off-site: weniger Zeit auf der Baustelle, mehr Kontrolle

Ein wesentlicher Vorteil von K-BLOC® ist die Möglichkeit, die Komponenten auf der Werkbank außerhalb der Baustelle vorzumontieren. Dieser Ansatz ermöglicht es:

die Montagezeit auf der Baustelle zu reduzieren,

eine hohe Wiederholbarkeit der Arbeitsabläufe zu gewährleisten,

Installationsfehler zu minimieren,

stabile und kontrollierte Verbindungen zu realisieren.

Die hydraulische FASTEC®-Verbindung ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Anschlüsse, beseitigt mechanische Probleme und minimiert das Fehlerrisiko.

Mit FASTEC® genügen zwei Schritte, um eine sichere hydraulische Verbindung herzustellen:

1. Das Anschlussstück in den FASTEC®-Sitz einsetzen.

2. Das Fitting nach unten drücken, um die Dichtheit der Verbindung zu gewährleisten.

Zuverlässigkeit, die langfristig überzeugt

K-BLOC® integriert Soft Turn Antiblockier-Kugelhähne, die auch nach langen Stillstandszeiten eine gleichmäßige und zuverlässige Betätigung gewährleisten, sowie robuste und stabile TECOFIX®-Befestigungselemente.

Das Ergebnis ist eine übersichtliche, effiziente und langlebige Anlage, die dauerhaft hohe und konstante Leistungen bietet.

Mit K-BLOC® stellt TECO Planern und Installateuren ein praktisches, flexibles und leistungsstarkes System zur Verfügung, ideal, wenn folgende Anforderungen im Fokus stehen:

schnelle Montage,

Ordnung in beengten Technikräumen,

maßgeschneiderte Konfigurationen,

langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Möchten Sie mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie TECO für weitere Informationen.