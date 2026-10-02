Rechtzeitig zum Start der Heizperiode bringt Testo mehrere bedeutende Produktneuheiten auf den Markt – darunter das neue Abgasmessgerät testo 330 NG, eine neue Familie von Lecksuchgeräten, die kompakte Wärmebildkamera testo 862 sowie die ATEX-zertifizierte Vakuumpumpe testo 565i EX. Sie alle vereint effizientere Messprozesse, einfachere Arbeitsabläufe und eine bessere digitale Vernetzung.

Mit dem testo 320 NG und dem testo 330 NG präsentiert Testo die bedeutendste Produktgeneration im Bereich der Abgasmesstechnik seit Jahren – entwickelt für SHK-Profis, die auf zuverlässige Messtechnik, intuitive Bedienung und moderne Vernetzung setzen. Beide Geräte überzeugen mit robuster, kompakter Bauweise auch für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Heizungskeller.

Das testo 320 NG ist der Allrounder für Heizungsbauer, die Öl-, Gas- und Festbrennstoffanlagen warten und in Betrieb nehmen. Sein O2- und H2-kompensierter CO-Sensor misst bis 10.000 ppm; eine Sensorgarantie von bis zu drei Jahren steht für zuverlässige Ergebnisse im Arbeitsalltag. Das testo 330 NG richtet sich an Profis mit höchsten Anforderungen und mehr als 300 Messungen pro Jahr: Der O2- und H2-kompensierte CO-Sensor reicht bis 40.000 ppm, ein NO-Sensor lässt sich bei Bedarf nachrüsten. Die Sensorgarantie von bis zu fünf Jahren unterstreicht die Langlebigkeit. Der große 5,5"-Touchscreen, die intuitive App-Bedienung und die Steuerung über die testo Smart App ermöglichen schnelle Messungen und die direkte Erstellung von Messberichten.

Thermografie im Taschenformat: Wärmebildkamera testo 862

Mit der testo 862 erweitert Testo sein Thermografie-Portfolio um eine Wärmebildkamera, die dank kompaktem Format immer griffbereit ist: Sie passt in jede Hosentasche, liefert in Sekundenschnelle gestochen scharfe Bilder und ist auf Knopfdruck einsatzbereit. Die hohe Auflösung (160×120 bzw. 256×192 Pixel) und eine thermische Empfindlichkeit von unter 50 mK machen selbst kleinste Temperaturunterschiede sichtbar. Smarte Funktionen und eine intuitive Touch-Bedienung unterstützen die schnelle Fehlersuche im HVAC/R-Bereich. Die Kamera lässt sich zudem kabellos mit dem testo 605i für die intelligente Schimmelerkennung oder mit dem Zangenmultimeter testo 770-3 verbinden, um elektrische Messwerte direkt ins Wärmebild einzublenden; der Zugang zur Analyse- und Reporting-Software IRSoft ist inklusive.

Neue Familie der Lecksuchgeräte: testo 513, testo 514 und testo 515 Ex

Die neuen Lecksuchgeräte bieten für jede Anwendung die passende Lösung zur Ortung von Gas- und Kältemittelleckagen. Alle Geräte reagieren in weniger als zwei Sekunden und liefern über eine präzise PPM-Anzeige eindeutige Ergebnisse. Das testo 513 spürt brennbare Gase auf, das testo 514 alle gängigen Kältemittel. Herzstück ist das ATEX-zertifizierte Kombigerät testo 515 Ex, das als 2-in-1-Lösung mit austauschbaren Sensoren sowohl brennbare Gase als auch Kältemittel erkennt, Leckraten bis 1 g/a detektiert und dank fortschrittlicher Gebläseansaugung besonders schnell reagiert.

Sichere Evakuierung: Vakuumpumpe testo 565i EX

Die Vakuumpumpe testo 565i EX ist nach ATEX für explosionsgefährdete Umgebungen der Zone 2 zertifiziert. Mit 7 CFM Saugleistung evakuiert sie Kälteanlagen und Wärmepumpen. Die Pumpe ist mit A2L- und A3-Kältemitteln kompatibel. Ein Rückschlagventil verhindert bei Stromunterbrechung den Vakuumverlust. Ein Schauglas erleichtert die Ölstandskontrolle. Mit der kabellosen Vakuum-Sonde testo 552i automatisiert die testo 565i EX außerhalb von Ex-Zonen die Evakuierung samt Vakuum-Haltetest.

Nahtlose Vernetzung: testo Smart Connect

Mit testo Smart Connect verbindet Testo Messwerte, Geräte und Kundendaten in einer cloudbasierten Plattform. Messdaten werden zentral gespeichert und stehen geräte-, team- und standortübergreifend zur Verfügung. Gemeinsam mit der testo Smart App und den vernetzten Messgeräten bildet sie das Fundament der testo Smart World – für durchgängig digitale Arbeitsabläufe im SHK-Alltag.

Weitere Informationen unter www.testo.com/shk-herbst