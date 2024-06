Das Online-Webinar von herotec und Unifloor verspricht einen hohen Wissenszugewinn für bauinteressierte. Die Online-Veranstaltungen der herotec GmbH auf der Plattform wirliebenbau.de bietet dem User kostenlose Möglichkeiten zur Weiterbildung. Diesmal hat sich das Ahlener Unternehmen etwas Besonderes überlegt und absolviert eine Live-Performance mit Industriepartner Unifloor GmbH aus Mönchengladbach.

Im Zuge der Energiewende soll Wohnen nachhaltig gestaltet werden. Im Neubau wird das bereits von Beginn an eingeplant. Doch auch im Bestand kann man energetisch sanieren, um dem Klimaaspekt Rechnung zu tragen. Wie schnell und ökologisch Fußbodenheizungen im bewohnten Bestand nachgerüstet werden können, thematisieren die Referenten Arnd Richarz, Produktmanager bei herotec, und Rüdiger Dicke, Verkaufsleiter für Deutschland und die Schweiz bei Unifloor. Anhand eines Referenzobjektes zeigen die beiden Industriepartner, wie die „Energiewende leise im Bestand“ funktionieren kann. Neben allgemeinen Grundlagen werden auch die fachlichen Schwerpunkte wie Aufbauhöhen, Sicherheit, Brandschutz, Trittschall und Nachhaltigkeit thematisiert.

Die Plattform wirliebenbau.de richtet sich primär an Architekten, Planer, Ingenieure und alle Profis am Bau. Hier werden kostenfreie Fortbildungen und Neuheiten aus der Branche von diversen Baupartnern referiert. Die Veranstaltungen sind sämtlich kostenfrei, online und akkreditierbar. Am 17. Juni 2024 um 10 Uhr und am 30. September 2024 um 14 Uhr findet das 90-minütige Event jeweils statt. Dafür kann man sich ab sofort und unentgeltlich auf der Webseite von wirliebenbau.de anmelden.

Weitere Informationen über die Unternehmen finden sich unter www.herotec.de und www.unifloor.info oder direkt im neuen, informativen und übersichtlichen Kompendium von herotec.