EURO CRAFT, Europas führende Beschaffungsallianz im B2B-Bereich für Bauwesen und Industrie, hat bekannt gegeben, dass die Einkaufsorganisation NMBS ab dem 1. Juli 2025 als Partner in Großbritannien der Organisation beitritt. Neben Socoda, Zevij-Necomij, NORDWEST, Neopro, Meno Group und 3e stärkt NMBS das wachsende Netzwerk von EURO CRAFT. NORDWEST heißt den neuen Partner willkommen.

NMBS (National Merchant Buying Society) gibt es seit 1963, die Organisation hat mittlerweile mehr als 1.300 Mitglieder mit über 4.800 Filialen, mehr als 600 Lieferanten und einen Umsatz von rund 2,22 Milliarden Pfund im Jahr 2024. Seit Februar hat NMBS bereits 160 ehemalige Mitglieder der insolventen Troy übernommen, die zuvor ebenfalls EURO CRAFT-Partner war.

NORDWEST-Vorstand Michael Rolf sagte: „Wir freuen uns, mit NMBS einen neuen und starken Partner in England für die EURO CRAFT gewonnen zu haben. Sie ist eine der größten Einkaufsgemeinschaften in ihrem Markt in Großbritannien. Diese neue Partnerschaft bedeutet für unsere Allianz ein bedeutendes Wachstum auf dem britischen Markt.“

„Wir konzentrieren uns auf den Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und die engere Vernetzung aller Aktivitäten unserer Partner. Dazu gehören die Fokussierung auf die gemeinsame Beschaffung von Eigenmarken und den Wissenstransfer unter unseren Partnern sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit gemeinsamen EURO CRAFT-Lieferanten. Von nun an wird auch unser neuer Partner NMBS eine Schlüsselrolle dabei spielen“, freut sich Geschäftsführer Peer de Lange über die Entwicklung von EURO CRAFT.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und die Umsetzung gemeinsamer Projekte. Es wird eine spannende Zeit“, ergänzte Chris Hayward, CEO von NMBS.

Mit der Integration von NMBS werden die Werte Zusammenarbeit und Synergie gestärkt. EURO CRAFT ist nun in rund 25 Ländern mit rund 4.500 angeschlossenen Mitgliedern und mehr als 10.000 Verkaufsstellen in Europa vertreten.