Die Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR besteht aus einer Außen- und einer Inneneinheit und nutzt das natürliche Kältemittel R290 (Propan). Bild: Buderus

„Be Electrified – Electrifying Places. Illuminating Spaces“ lautet das Motto der Messe Light + Building 2026. Buderus knüpft daran an und stellt in Frankfurt am Main Produktneuheiten aus den Bereichen Elektrifizierung und Energiemanagement vor. Fachbesucher der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik können die Neuheiten vom 8. bis 13. März 2026 in Halle 12.0, Stand C41, in Augenschein nehmen.

Optimale Wärmepumpe für den Bestand

Zu den Highlights am Buderus Messestand zählt die neue, kompakte Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR. Sie erweitert die bekannte Logatherm WLW186i AR-Serie mit bis zu 15 kW (A-7/W55) Heizleistung, bietet eine gewohnt zeitsparende Installation und beansprucht mit ihren Abmessungen von 540 x 1.350 x 1.100 mm (T x B x H) nur wenig Platz vor dem Haus. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe eignet sich insbesondere für die Heizungsmodernisierung im bestehenden Ein- oder Zweifamilienhaus: Selbst bei höheren Auslegungstemperaturen von 55 °C arbeitet sie höchst effizient (A+++) und nutzt dabei das natürliche Kältemittel R290 (Propan).

Für die persönliche Wohlfühltemperatur

Mit dem Klimagerät Logacool AC176iP stellt Buderus auf der Light + Building eine weitere innovative Lösung zur Raumtemperierung mit R290 vor. Das Singlesplit-Klimagerät besteht aus einer Außen- und einer Inneneinheit und bietet sich zum Heizen (A++), Kühlen (A+++) und Entfeuchten eines Raumes an. Nutzer können komfortabel zwischen unterschiedlichen Betriebsmodi wählen – per Zubehör lässt sich das Logacool AC176iP alternativ auch über die App MyBuderus oder einen Raumregler steuern. Ein auf R290 abgestimmtes Sicherheitskonzept und der standardmäßig integrierte Leckagesensor tragen zu einem sicheren Betrieb bei.

Weitere Highlights aus dem Buderus Produktportfolio zur Elektrifizierung runden den Messeauftritt ab – unter anderem Wärmepumpen-Hybridsysteme, Infrarotheizgeräte, Wallbox und Batteriespeicher sowie das Energiemanagementsystem MyEnergyMaster für eine effizientere Nutzung von PV-Strom, Wärmepumpe und elektrischen Verbrauchern im Haus.

Alle Systemlösungen von Buderus für Heizung, Lüftung und Kühlung sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich schnell und komfortabel installieren lassen.