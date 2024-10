Der Kleinraum-Ventilator Kwait 100 IQ ist dank des zweiadrigen Anschlusses schnell und unkompliziert in der Installation. Bild: Pluggit GmbH, München

Durch seinen integrierten Passiv Infrarot (PIR) und Feuchtesensor ist der Kwait 100 IQ stets in der Lage, den Luftstrom bedarfsentsprechend zu regulieren. Durch seine selbstlernende Funktionsweise passt er seine Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen und Lüftungsanforderungen an.

Seine hohe Luftleistung von bis zu 90 m³/h wird durch den strömungsoptimierten Lufteintritt gewährleistet. Trotz seiner Effektivität läuft der Ventilator flüsterleise und begünstigt so eine auch akustisch angenehme Raumatmosphäre.

Der intelligente Kleinraum-Ventilator wird direkt mit dem Stromnetz verbunden, sodass ein aufwendiger Anschluss an Schalter und/oder Nachlaufrelais entfällt. Möglich macht dies seine Konstruktion mit nur zwei Adern für Phase- und Nullleiter.

Optisch und technisch wurden die Geräte der Kwait-Serie für die Kombination mit den dezentralen Lüftungsgeräten der Serie iconVent oder den PureALD Außenluftdurchlässen von Pluggit optimiert. Im Verbund damit bilden sie eine effiziente und preiswerte Lösung für die Wohnraumlüftung.

Weitere Informationen zum Produkt gibt es unter pluggit.com.