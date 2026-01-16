16.01.2026  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

Eco-HK 70-120

HARGASSNER Hackgut-Heizung: Heiztechnische Spitzenlösung für mittleren und größeren Heizungsbedarf. Kraftvolle Lösung mit Stufen-Brecher-Rost, automatischer Brennstofferkennung und serienmäßiger Rezirkulation.

Die vollautomatische Eco-HK Heizung von 70 - 120  kW eignet sich z. B. für den mehrgeschoßigen Wohnbau, öffentliche Gebäude, Hotellerie und Gastronomie und besonders auch für Landwirtschaften aufgrund der Verfügbarkeit von eigenem Holz als Brennstoff. Erstklassige Wirkungsgrade ermöglichen ein effizientes und kostengünstiges Heizen.

Mobile Steuerung - Smart-Home-App

Die ausgereifte und durchdachte Technologie mit zahlreichen serienmäßigen Extras wie der smarten Steuerung steht für maximalen Komfort auch beim Brennstoff "Hackschnitzel". Die Anlage kommt als linke oder rechte Kesselversion (integrierte Rücklaufanhebung immer auf der Einschubseite) und Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde.

Dieser Hargassner Eco-HK Heizkessel hat 5 Jahre Garantie laut Garantieschein.

Vorteile: 

  • spezielles Rostsystem: Stufen-Brecher-Rost
  • Glutbettniveau-Regelung mit Lambda-Sonde und automatischer Brennstofferkennung
  • kostensenkend durch Eco-Betrieb
  • neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control für niedrigste Feinstaubwerte
  • Rezirkulation serienmäßig
  • patentierte Ascheaustragung für Flug- & Rostasche
  • Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form für 100%ige Rückbrandsicherheit
  • Schamottbrennkammer für hohe Verbrennungstemperaturen

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite. 

Blicken Sie mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum. 

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
Anzeigen
VIGOUR GmbH
Watercryst Wassertechnik GmbH
Loggere Metaalwerken NV
TUCAI, S.A.
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

DESTATIS:

15.01.2026

Großhandelspreise im Dezember 2025: +1,2 % gegenüber Dezember 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.01.2026

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,2 % gewachsen
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung