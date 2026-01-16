Die vollautomatische Eco-HK Heizung von 70 - 120 kW eignet sich z. B. für den mehrgeschoßigen Wohnbau, öffentliche Gebäude, Hotellerie und Gastronomie und besonders auch für Landwirtschaften aufgrund der Verfügbarkeit von eigenem Holz als Brennstoff. Erstklassige Wirkungsgrade ermöglichen ein effizientes und kostengünstiges Heizen.



Mobile Steuerung - Smart-Home-App



Die ausgereifte und durchdachte Technologie mit zahlreichen serienmäßigen Extras wie der smarten Steuerung steht für maximalen Komfort auch beim Brennstoff "Hackschnitzel". Die Anlage kommt als linke oder rechte Kesselversion (integrierte Rücklaufanhebung immer auf der Einschubseite) und Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde.



Dieser Hargassner Eco-HK Heizkessel hat 5 Jahre Garantie laut Garantieschein.

Vorteile:

spezielles Rostsystem: Stufen-Brecher-Rost

Glutbettniveau-Regelung mit Lambda-Sonde und automatischer Brennstofferkennung

kostensenkend durch Eco-Betrieb

neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control für niedrigste Feinstaubwerte

Rezirkulation serienmäßig

patentierte Ascheaustragung für Flug- & Rostasche

Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form für 100%ige Rückbrandsicherheit

Schamottbrennkammer für hohe Verbrennungstemperaturen

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Blicken Sie mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum.

Mehr dazu