Das „House of Geberit“ lädt Besucher zum Erkunden und Verweilen ein. Es teilt sich in inhaltlich abgegrenzte Themenbereiche, die sich an typischen Bauaufgaben orientieren. Foto: Geberit

Neue Sanitärlösungen in der Anwendung, ein Werkstattbereich zum Mitmachen, in dem Produkte getestet und verarbeitet werden können sowie ein einladender Catering-Bereich, der zum Netzwerken und Verweilen einlädt – das ist das „House of Geberit“. Auf der IFH/Intherm in Nürnberg vom 23. bis 26. April 2024 präsentiert Geberit den Fachbesuchern auf 660 Quadratmetern die Neuheiten 2024 in zahlreichen Funktionsexponaten sowie in der Geberit Academy mit Live-Vorführungen. Sanitärlösungen aus den Bereichen Rohrleitungs-, Installations- und Badezimmersysteme sowie Dusch-WCs können dabei hautnah erlebt werden.



Neuheiten im Bereich Rohrleitungssysteme

Zu den diesjährigen Highlights zählt die Erweiterung des hochschallgedämmten Entwässerungssystems Geberit Silent-Pro um neue, hydraulisch optimierte Formstücke. Die neu entwickelte Technologie heißt Geberit Silent-Pro SuperTube. Sie optimiert die Abwasserinstallation hydraulisch und installations-technisch, sodass die Entwässerung ohne verbotene Anschlusszonen oder Umgehungsleitungen realisiert werden kann und dadurch den vorhandenen Raum im Geschosswohnungsbau optimal nutzt. Horizontale Leitungen bis zu sechs Meter Länge lassen sich ohne Gefälle verlegen. Zudem präsentiert das Unternehmen eine Neuheit des Versorgungssystems Geberit FlowFit: Ein neuer Übergang erleichtert Installateuren die Anbindung auf nahezu alle gängigen Multilayer-Fremdsysteme. Darüber hinaus zeigt Geberit mit Mapress Therm ein neues wirtschaftliches und korrosionsbeständiges Edelstahl-Presssystem für die Installation in Kühlanlagen und Heizungssystemen.

Neu: das Dusch-WC für jedes Bad

Im Sortiment der Dusch-WCs präsentiert das Unternehmen die Neuheit Geberit AquaClean Alba. Es bietet den Komfort eines Dusch-WCs zum attraktiven Preis, indem es sich auf die wichtigste Funktion konzentriert: die gründliche und schonende Po-Reinigung mit Wasser mit der patentierten WhirlSpray-Duschtechnologie. Das Geberit Dusch-WC Angebot wurde zudem um eine neue geometrische Designvariante erweitert: das Geberit AquaClean Sela Square.



Mehr Vielfalt und Flexibilität bei den Geberit Badserien

Im Bereich der Badezimmersysteme können Besucher im „House of Geberit“ die neue Vielfalt, Flexibilität und Montagefreundlichkeit der Waschplatz- und Badgestaltung erleben: Zum einen wurde die Badserie Geberit Acanto in Bezug auf Technik, Design und Funktionalität überarbeitet und erweitert. Zum anderen lassen sich künftig die Geberit Badserien ONE, iCon und Acanto mit dem neu geschaffenen Mix & Match Konzept perfekt untereinander kombinieren.

Durch die Vereinheitlichung von Montage und Abmessungen der drei Serien steigt die Vielfalt und es ergeben sich über 10.000 Kombinationsmöglichkeiten für den Waschplatz. Auch die Badserie für Kindereinrichtungen Geberit Bambini hat ein umfangreiches Update erhalten.



Ganzheitliches Management von Trinkwasseranlagen

Weiterentwickelt wurde zudem das Konzept Geberit Connect. Neue Sensoren zur Steuerung und Dokumentation der Verbrauchsspülungen erleichtern Anwendern das ganzheitliche Management von vernetzten Sanitärprodukten. Diese und weitere überzeugende Sanitärlösungen finden sich am Geberit Stand auf den Regionalmessen in Essen und Nürnberg 2024.

Innovatives Messestandkonzept wird fortgeführt

Orientiert an typischen Bauaufgaben aus der Praxis gliedert sich das „House of Geberit“ in abgegrenzte Themenbereiche, die Besucher individuell nach ihren Interessen erkunden und erleben können. Für alle Baubeteiligten finden sich passgenaue Produktlösungen sowie anwendungsbezogene Serviceleistungen, die für jede Bauphase wertvolle Effizienzsteigerungen bieten. Im „House of Geberit“ können die Exponate nicht nur betrachtet, sondern auch in ihrer Funktionalität getestet werden.

Im Werkstatt-Bereich können sich die Besucher selbst von den Installationsvorteilen überzeugen: Ob Trinkwasser- oder Abwasserleitungen, das Geberit WC-System oder auch die Geberit AquaClean Dusch-WCs – hier kann jeder Kunde die Montagetechniken ausprobieren. Ergänzt wird der Messestand durch den Academy-Bereich mit Live-Vorführungen sowie einem gemütlichen Catering-Bereich, in dem die Expertinnen und Experten von Geberit zum persönlichen Austausch einladen.

„Wir freuen uns, auf den Regionalmessen in Essen und Nürnberg mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen. Gerade in herausfordernden Zeiten bieten wir unseren Partnern die Möglichkeit, sich vor Ort über zukunftsweisende Lösungen zu informieren und fundiertes Fachwissen aus erster Hand zu erhalten. Wir schätzen den persönlichen Kontakt – das „House of Geberit“ bietet uns für den Austausch den idealen Rahmen“, sagt Cyril Stutz, Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH.

Besuchen Sie Geberit im „House of Geberit“ auf der IFH/Intherm in Nürnberg in Halle 7A am Stand 7A.119.