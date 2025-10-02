Schon auf den ersten Blick offenbart die neue Artweger PRESTIGE ihre Stärke. Das völlig neue Designkonzept einem der schmalsten Drehrohr-Scharniere und das einzige mit 360° Öffnungsradius am Markt bricht völlig mit der gewohnten Optik der bekannten Duschkabinen. Ermöglicht hat dieses revolutionäre Erscheinungsbild die Zusammenarbeit mit der Designschmiede Studio F. A. Porsche.

Es ist das erste Mal, dass die international renommierte Designagentur Studio F. A. Porsche sich einer Duschenserie widmet. Im Zusammenarbeit mit den Entwicklern des innovativen Duschenhersteller Artweger schafften es die Designer, das Drehscharnier völlig in das Stabprofil zu integrieren. Das Scharnier ist somit nicht mehr direkt sichtbar und wird auf den ersten Blick als ein schmales durchgängiges Profil wahrgenommen, das ohne sichtbare Kunststoffteile auskommt. Im Gegensatz zu bekannten Systemen trägt es in keine Richtung auf, wirkt weniger konstruiert und besticht durch seine geometrische Ruhe. Zudem wurde die Funktion des Scharniers am Fixteil verbessert. Dieses ermöglicht das Öffnen nicht nur um die bisherigen 180 Grad, sondern bis zu ganzen 360 Grad. So zeichnet sich die Prestige Serie durch ein Scharnier aus, dass im Erscheinungsbild nicht nur halb so breit wie herkömmliche Drehrohrduschen wirkt, sondern sich auch doppelt so weit drehen lässt.

Mit diesen Elementen lässt sich das Design als evolutionäre Weiterentwicklung der Dusche bezeichnen. Das Design der Serie ist unaufdringlich, dezent und leicht, ohne dabei fragil zu wirken.

Durch die durchgängige Metalloptik der Prestige wirken auch färbige Varianten sehr elegant und stimmig, da keine Kunststoffteile in abweichender Farboptik zu sehen sind. Und die konsequente Reduktion auf zwei geometrische Grundformen, den Kreis und das Rechteck, verleiht dem Design der Duschenserie zeitlose Gültigkeit.

Mehr infos zur Prestige unter: prestige.artweger.at

Studio F. A. Porsche:

Studio F. A. Porsche ist eine Premium Designagentur und der Ursprung der Marke Porsche Design. Für Kunden weltweit gestaltet Studio F. A. Porsche Produkte, macht Marken zum Erlebnis und bringt höchste Ansprüche in die richtige Form. Seit der Gründung des Studios durch Prof. Ferdinand Alexander Porsche im Jahr 1972 strebt Studio F. A. Porsche nach der perfekten Symbiose von Form und Funktion. Design ist niemals nur Ästhetik, sondern vor allem Inhalt. Diese Haltung und das Vermächtnis deutscher Ingenieurskunst bilden die Grundlage ihrer Arbeit.