Die immer größer werdende Sehnsucht nach mehr Nähe zur Natur zeigt sich in der Architektur in einer Umdeutung der Außenbereiche zu Wohnräumen. „Nature-Living“ heißt, vertraute Qualitäten und Objekte in eine andere Umwelt zu transferieren, um zu Erholung und Entspannung beizutragen. Auch der Designklassiker von Philippe Starck findet so ein neues Habitat: Die AXOR Starck Nature Shower bringt das ikonische Design der Duschsäule zu einem luxurösen Duscherlebnis ins Freie. Diese räumliche Neuinterpretation unterstreicht die elementare Verbindung der Marke zur Natur durch Wasser. Der Archetyp fügt sich mit einem kompromisslos reduzierten Design, das auf den prägenden Formen Kreis und Zylinder sowie dem charakteristisch schmalen Duschrohr aufbaut, präzise und elegant in exklusiven Innen- und Außenbereichen. „Mit der AXOR Starck Nature Shower weichen sich die Grenzen zwischen Indoor und Outdoor immer weiter auf. Sie bietet in ihrer klaren Formsprache, der luxuriösen und langlebigen Materialität sowie einer verbesserten Technologie jeden Komfort der aus dem Innenraum bekannten AXOR Starck Duschsäule. Die AXOR Starck Nature Shower macht die Dusche zu einem meditativen Ritual im Einklang mit der Natur“, so Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing AXOR.

Die perfekte Balance von Innen und Außen

Die AXOR Starck Nature Shower geht dank ihres konsequent reduzierten Designs eine Symbiose mit ihrem umliegenden Raum, ob im Außen- oder Innenbereich, ein. Das zeitlose, ikonische Design unterstützt visuell den nahtlosen Übergang zwischen beiden Refugien. Mit einer extrem schlanken Duschstange fügt sie sich elegant in verschiedenes Ambiente wie dem heimischen Garten, der urbanen Terrasse oder auch der Privatyacht ein. Unterstrichen wird die Simplizität der Designsprache durch den konsequenten Einsatz von Grundformen: Die zylindrischen Griffe dienen dem Einstellen der Temperatur sowie der Wassermenge und Verbraucherauswahl. Die kreisförmige Kopfbrause und die stabförmige Handbrause runden die sich auf das Wesentliche konzentrierende Ästhetik ab. Referenzen aus der Natur finden sich auch in der integrierten Technologie. Die umhüllende Strahlart PowderRain fließt kaum hörbar aus der Kopfbrause und umgibt den Körper mit einem sanften Sommerregen. Individuelle Freiheit und Flexibilität bietet auch die Installation der AXOR Starck Nature Shower. Die ikonische Duschsäule kann von Glas über Stein und Metall bis hin zu Holz auf individuell gewählten Materialien für die Rückwand montiert werden. Ein effektives Drainagesystem sowie die Nutzung einer Mischkartusche ermöglicht die Witterungsbeständigkeit der Produktkomponenten. Dank der leichten Montage und Demontage lässt sich die Duschsäule problemlos bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Innenbereich verstauen.

Die Kollektion

Die AXOR Starck Nature Shower Kollektion besteht aus insgesamt drei Designvarianten: Zwei für den Außenbereich, davon eine mit Stabhandbrause sowie ein Objekt für den Innenbereich. Die Indoor und Outdoor- Variante mit Handbrause passen sich dank der Auswahl an Rain- und Monostrahl noch besser an die individuellen Wellness-Bedürfnisse an. Das Re-Design der Indoor Duschsäule von Philippe Starck bietet dank feiner PowderRain- Technologie ebenfalls neuen Komfort. Die AXOR Starck Nature Shower ist in einer Vielzahl an witterungsbeständigen Oberflächen wie Matt Black, Brushed Bronze oder weiteren AXOR FinishPlus Oberflächen erhältlich. Diese überzeugen nicht nur durch ihre Langlebigkeit, sondern auch durch ihre farbliche Brillanz. Für ein ganzheitliches Badezimmerdesign passen die Armaturenkollektionen AXOR Uno, AXOR One und AXOR Starck zum minimalistischen Design der AXOR Starck Duschsäulen für den Innen- und den Außenbereich.