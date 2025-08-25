Das dritte Lehrlingscamp von interdomus Haustechnik war ein voller Erfolg. Rund 60 SHK-Auszubildende zum „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik” nahmen in diesem Jahr teil, um sich in ihrem Fachhandwerksbereich zu vernetzen und weiterzubilden. „Wir sehen eine wachsende Nachfrage von Betrieben aus ganz Deutschland, die ihre Fachkräfte von morgen schulen und damit ihre Ausbildungsqualität weiter steigern wollen”, erklärt Mike Dautermann, Leiter Vertrieb bei interdomus Haustechnik. Das große Interesse an dem SHK-Trainingslager zeigt sich auch in den zahlreichen Anmeldungen für das Lehrlingscamp 2025, das bereits einen Monat vor dem Start ausgebucht war.

Spannendes Programm von interdomus Haustechnik und Lieferantenpartnern

Als mitgliederstärkste Verbundgruppe im SHK-Handwerk setzt interdomus Haustechnik mit dem Lehrlingscamp ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung. Das praxisorientierte Format unterstützt Fachhandwerksbetriebe dabei, ihre Attraktivität als Ausbildungsbetrieb zu erhöhen, die Bindung junger Talente zu stärken und die Ausbildungsabbrecherquote nachhaltig zu senken. Das Lehrlingscamp bot den 16- bis 29-jährigen Auszubildenden eine abwechslungsreiche Mischung aus Theorie, praktischen Übungen und gemeinsamen Aktivitäten – für eine motivierende Erfahrung, die über den Arbeitsalltag hinauswirkt.

Für die 60 SHK-Auszubildenden ging es in diesem Jahr beim Lehrlingscamp nach Altensteig-Wart im Schwarzwald. Nach dem gemeinsamen Teambuilding warteten hier spannende Workshops, abgestimmt auf das jeweilige Lehrjahr und begleitet durch engagierte Lieferantenpartner von interdomus Haustechnik. Die Partner Bette, Bosch, ELCO, Fima Carlo Frattini, HSK Duschkabinenbau, Maincor Rohrsysteme, TECE, Wilo und Würth hatten praxisnahe, herausfordernde und vielseitige Module für die Auszubildenden vorbereitet, die gut ankamen.

Positive Resonanz von den Teilnehmenden

„Mir hat besonders die Workshop-Arbeit in den kleineren Gruppen viel Spaß gemacht und dass wir sehr gut in die Übungen eingebunden waren”, berichtet Alexandra Moritz, Auszubildende im 4. Lehrjahr bei der Wärme aus der Natur Niemann GmbH & Co. KG in Fredenbeck. „Ich war schon beim ersten Lehrlingscamp 2023 dabei und würde nächstes Jahr wieder mitmachen, aber bis dahin werde ich meine Ausbildung schon beendet haben.“

Ein besonderes Highlight für die Teilnehmenden des Lehrlingscamps war die exklusive Werksbesichtigung bei Hansgrohe in Schiltach. Die Auszubildenden erhielten dabei spannende Einblicke in Sanitärtechnik, Badgestaltung und Design und durften die beeindruckende Aquademie besuchen. Zum Abschluss kamen noch einmal alle Teilnehmenden zusammen, um stolz ihre Urkunde für das absolvierte Lehrlingscamp entgegenzunehmen – ein sichtbares Zeichen für Engagement und Lernbereitschaft.

„Wir freuen uns sehr, dass das Lehrlingscamp auch in diesem Jahr so gut bei den Auszubildenden ankam, und möchten uns ganz herzlich für das Engagement unserer Partner bedanken. Ohne die Expertise, Zeit und Begeisterung der SHK-Hersteller wäre dieses Event nicht möglich gewesen”, ergänzt Mike Dautermann.

Nach der erneut positiven Resonanz wird das erfolgreiche Lehrlingscamp auch in 2026 fortgesetzt. Die Planungen seitens interdomus Haustechnik für den nächsten Sommer laufen bereits auf Hochtouren. Ziel bleibt es, erneut zahlreiche junge Menschen auf ihrem Weg ins SHK-Handwerk zu begleiten, zu fördern und langfristig für die Branche zu begeistern.