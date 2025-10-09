Rüdiger Werthschulte, Trainer bei IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, führt als Referent durch das Webinar. Er zeigt SHK-Meistern, Energieberatern und Planern, wie sie mit der Software EasyPlan 2025 einfach, schnell und rechtssicher zum hydraulischen Abgleich gelangen. Bildnachweis: IMI

Der hydraulische Abgleich gilt selbst in Fachkreisen noch immer als kompliziert und zeitintensiv. Dass dem nicht so ist und wie SHK-Profis diese wichtige Maßnahme zur Heizungsoptimierung effizient und rechtssicher umsetzen können, zeigt das kostenfreie Webinar „Hydraulischer Abgleich mit der IMI Heimeier Software EasyPlan 2025“. IMI, Hersteller von effizienten Lösungen für thermostatische Regelung, Einregulierung und Regelung von Heizsystemen, demonstriert die Vorteile seiner aktualisierten Berechnungssoftware anhand konkreter Projektbeispiele. Dabei vermittelt das Unternehmen anschaulich, wie sich der förderfähige hydraulische Abgleich nach Verfahren B im Idealfall in nur 15 Minuten pro Wohnung erstellen lässt.

Bewährte Software – neu und noch effizienter

Das Webinar bietet IMI am 28. Oktober 2025 von 16:00 bis 17:30 Uhr an. Die Veranstaltung richtet sich an SHK-Meister, Energieberater sowie Planer kleinerer und mittlerer Anlagen.

„Seit über 15 Jahren vertrauen mehr als 100.000 Nutzer auf EasyPlan“, erklärt Referent Rüdiger Werthschulte, Trainer bei IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH und Experte für die Software. „Mit dem Update auf die Version 2025 haben wir die Berechnungsleistung nochmals deutlich gesteigert. Bei vorhandenen Raumgeometriedaten und Heizkörpergrößen benötigen Anwender nur noch 15 Minuten pro Wohnung für den vollständigen hydraulischen Abgleich.“

Komplettlösung für den hydraulischen Abgleich

Das 90-minütige Webinar führt schrittweise durch die praktische Anwendung der Software. Anhand eines Mehrfamilienhauses mit Heizkörpern und Flächenheizung demonstriert Rüdiger Werthschulte den kompletten Workflow – von der Datenerfassung bis zur Erstellung einer rechtssicheren Dokumentation für das VdZ-Nachweisverfahren B.

EasyPlan bietet dabei eine Komplettlösung: Die Software ermöglicht den sicheren hydraulischen Abgleich ohne aufwändige Rohrnetzberechnung mittels Eclipse-Ventile. Darüber hinaus führt sie eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831-1 durch und hilft bei der Optimierung der Heizflächen, indem sie Reserven aufzeigt und so eine Senkung der Vorlauftemperatur ermöglicht. Besonders bei Geschossbauten spart die Funktion zum etagenweisen Kopieren von Heizlast- und Heizkörperdaten erheblich Zeit.

Interaktives Format ermöglicht schnelle Antworten

Beim interaktiven Online-Seminar können Teilnehmer direkt mit dem Seminarleiter kommunizieren und Fragen stellen. Für die optimale Teilnahme empfiehlt IMI einen PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem, idealerweise mit zwei Bildschirmen. Teilnehmern rät IMI, vorab die aktuelle EasyPlan-Software zu installieren und das Handbuch zu lesen. Die benötigte Software, das Handbuch sowie Fallbeispiele stehen auf der IMI-Website zum Download bereit.

Die Teilnahme am Webinar ist für die genannten Zielgruppen wie immer kostenlos. Interessierte können sich ab sofort unter www.climatecontrol.imiplc.com/de-de/service/webinare/ anmelden.