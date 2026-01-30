30.01.2026  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: KOMBIKESSEL SP DUAL COMPACT

Der Scheitholz- und Pelletskessl SP Dual compact kombiniert zwei perfekte

Systeme - in zwei getrennten Brennräumen erfüllt er alle Anforderungen an die Brennstoffe Scheitholz und Pellets. Hohe Wirkungsgrade und hoher Komfort - niedrige Emissionen und Energiekosten zeichnen den SP Dual compact aus.

Darüber hinaus hat der SP Dual compact nur einen Wärmetauscher, eine Rücklaufanhebung, eine Steuerung und ein Abgasrohr, welche für beide Betriebsarten verwendet werden.

Für all jene, die im Moment nur Scheitholz verfeuern wollen, bietet Fröling die flexible Lösung für die Zukunft: Beim S1 Turbo F mit Pelletsflansch kann die Pelletseinheit später jederzeit nachgerüstet werden.

Besondere Merkmale:

  • Komfortable Bedienung mittels 7“ Farb-Touch-Display
  • Automatischer Wechsel der Brennstoffe Scheitholz und Pellets
  • Vollautomatischer Pelletsbrenner
Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
Anzeigen
Jung Pumpen GmbH
KESSEL SE + Co. KG
TECE SE
Fröling Standort München
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

DESTATIS:

16.01.2026

Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.01.2026

Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betraf bis zu 4,8 Millionen Jobs
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung