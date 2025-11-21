Maarten Jan Oskam ist neuer Geschäftsführer der Primagas Energie GmbH. Beim Krefelder Flüssiggas-Versorger übernimmt er die Aufgaben von Stephan Klosterkamp, der das Unternehmen Ende Juni verlassen hat. Als neuer Sprecher wird der Niederländer die Unternehmensentwicklung vorantreiben - mit klarem Fokus auf die Energiewende im ländlichen Raum. Dazu leistet Primagas mit dem netzunabhängigen Energieträger Flüssiggas einen wichtigen Beitrag.

In diesem November feiert das deutschlandweit aktive Unternehmen sein 75-jähriges Jubiläum. Helmut Aretz gründete Primagas 1950, seit 1995 ist die niederländische SHV Energy als Mehrheitsgesellschafter beteiligt. Oskam arbeitete innerhalb der SHV Energy seit 2014 in verschiedenen Positionen, zuletzt als CEO bei Primagaz Scandinavia. Er verfügt dadurch über umfassende Erfahrung im Flüssiggasbereich. „Flüssiggas hat das Potenzial, die Energieversorgung der Gegenwart zu sichern und eine praxisorientierte Energiewende mitzugestalten“, so Oskam. „Das gibt mir Rückenwind für die neue Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.“ Mit konventionellem Flüssiggas und der biogenen Variante Futuria Pro­pan sowie perspektivisch erneuerbarem Dimethylether (rDME) im Portfo­lio, ist Primagas Wegbereiter für die Versorgungssicherheit abseits öf­fentlicher Netze. Zur Geschäftsführung von Primagas gehört außerdem seit 2017 CFO Christof Rosenberger.

