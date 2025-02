Die aktuelle THERMA V R290 Monoblock S ist die aktuelle Generation und der Nachfolger der erfolgreichen R32 Monoblock Serie von LG. Durch ein hochattraktives Preis-Leistungs-Verhältnis verkaufen wir seit Jahren mit Erfolg diese Wärmepumpen.

Immer mehr LG Wärmepumpen sind mittlerweile im deutschen Markt installiert worden. Sprich, die Ersatzteilversorgung nimmt nun einen zunehmenden Stellenwert ein. Fällt ein funktionsrelevantes Bauteil aus, wird das passende Ersatzteil dringend benötigt.

Genau hier sind wir für Sie da – als Ihr „Autorisiertes Ersatzteilcenter LG Air Solutions“!

Wir haben in sehr großem Umfang die wichtigsten Ersatzteile in Abstimmung mit LG eingelagert. Sowohl „functional spareparts“ als auch „nonfunctional spareparts“. Somit sind wir in der Lage, Ihnen von heute auf morgen die benötigten Ersatzteile zuzusenden.

Im Shop finden Sie zudem auf den Detailseiten der LG Ersatzteile eine Auflistung der Geräte-Typen, in denen dieses Ersatzteil verwendet wird. Dies gibt Ihnen Sicherheit bei der Auswahl des richtigen Produktes. Falls Sie ein Ersatzteil dort nicht entdecken, kein Problem, rufen Sie uns an, wir finden das passende Ersatzteil für Sie.

Sie sind Installateur und kommen aus unserer Region, dann ist auch das Abholen in unserem Zentrallager kein Problem.

Insofern speichern Sie sich den folgenden Link, denn hier finden Sie die LG Wärmepumpen-Ersatzteile in unserem B2B-Onlineshop:

Möchten Sie auch einen Blick auf unser Wärmepumpen-Sortiment werfen?

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können:

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!