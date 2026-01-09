Hargassner hat für alle, die ihren Heizraum oder das Brennstofflager nicht im Gebäude unterbringen können, verschiedene - zum Teil mobile - Heizmodule oder Heizzentralen. So auch für Pellets:

Das kompakte Raumwunder für Pellet-Heizungen



Egal, ob ECO-Box, Heizmodul oder Powerbox: Hargassner Heizcontainer bieten erstklassige Lösungen für eine externe Heizanlage und zusätzlichen Lagerraum.



Eco-Box - top Preis-Leistungs-Verhältnis



Die Eco-Box ist ein einstöckiges Heizmodul und ideal für Neubauten oder Sanierungen ohne Keller. Als kleines Raumwunder finden in ihr ein Heizkessel z. B. für Pellets (6 - 50 kW) und ein zugehöriger Pellet-Gewebetank (4 bis 8 Tonnen) Platz. Auch Stückholz-Lösungen sind möglich oder für Landwirtschaften ein Trocknungssystem für Getreide oder Futtermittel (Powerbox).



Individuelle Designvarianten



Zusätzlich bringt man in der Eco-Box Gartenzubehör, Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör oder sogar eine kleine Werkstatt unter. Und das Ganze mit einer temperierten Umgebung mit bis zu 17 m² Extra-Stellfläche - ohne weitere Bauarbeiten im Bestandsgebäude. Ein Rolltor schafft mit einem Handgriff einen praktischen Zugang.



Einfache Montage und schnelle Lieferung



Dank der Fertigsystembauteile sind die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Sie können bei Bedarf in vielen Fällen auch einfach erweitert werden. Darüber hinaus glänzen sie mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile:

keine Planungs- und Statik-Kosten

fix kalkulierbare Baukosten

geringster Bauaufwand

genauer Ablauf und Lieferzeit

alle Einreichunterlagen abholbereit

gesamte Projektierung aus einer Hand

Heiz- und Lagerraum ist und bleibt z. B. bei Firmenerweiterung versetzbar

Lieferung & einfache Montage mit einem Fahrzeug!

