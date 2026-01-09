HARGASSNER: Pellet Eco-Box
Das kompakte Raumwunder für Pellet-Heizungen
Egal, ob ECO-Box, Heizmodul oder Powerbox: Hargassner Heizcontainer bieten erstklassige Lösungen für eine externe Heizanlage und zusätzlichen Lagerraum.
Eco-Box - top Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Eco-Box ist ein einstöckiges Heizmodul und ideal für Neubauten oder Sanierungen ohne Keller. Als kleines Raumwunder finden in ihr ein Heizkessel z. B. für Pellets (6 - 50 kW) und ein zugehöriger Pellet-Gewebetank (4 bis 8 Tonnen) Platz. Auch Stückholz-Lösungen sind möglich oder für Landwirtschaften ein Trocknungssystem für Getreide oder Futtermittel (Powerbox).
Individuelle Designvarianten
Zusätzlich bringt man in der Eco-Box Gartenzubehör, Sportgeräte, Fahrräder, Autozubehör oder sogar eine kleine Werkstatt unter. Und das Ganze mit einer temperierten Umgebung mit bis zu 17 m² Extra-Stellfläche - ohne weitere Bauarbeiten im Bestandsgebäude. Ein Rolltor schafft mit einem Handgriff einen praktischen Zugang.
Einfache Montage und schnelle Lieferung
Dank der Fertigsystembauteile sind die Heizcontainer von Hargassner schnell geliefert und aufgestellt. Sie können bei Bedarf in vielen Fällen auch einfach erweitert werden. Darüber hinaus glänzen sie mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Vorteile:
- keine Planungs- und Statik-Kosten
- fix kalkulierbare Baukosten
- geringster Bauaufwand
- genauer Ablauf und Lieferzeit
- alle Einreichunterlagen abholbereit
- gesamte Projektierung aus einer Hand
- Heiz- und Lagerraum ist und bleibt z. B. bei Firmenerweiterung versetzbar
- Lieferung & einfache Montage mit einem Fahrzeug!
