Der Preis für Holzpellets bleibt im Juli auf konstant niedrigem Niveau. Im Durchschnitt kostet eine Tonne des klimafreundlichen Brennstoffs 280,99 Euro. Seit dem Vormonat Juni ist der Preis um 0,5 Prozent gefallen, wie das Deutsche Pelletinstitut berichtet. Wärme aus Pellets kostet derzeit 5,62 Cent pro Kilowattstunde. Pelletheizer spa­ren rund 43 Prozent gegenüber Erdgas und rd. 42 Prozent gegenüber Heizöl.

„Im Juli sind Pellets, wie für diese Jahreszeit typisch, besonders preiswert. Bei sommerlichen Tem­peraturen denken nur die wenigsten Heizungsbesitzer an die kalte Jahreszeit und ans Heizen. Das sollten sie aber, denn der Zeitpunkt ist besonders günstig, um den Füllstand des Lagers zu prüfen und den Vorrat für den Winter wieder aufzufüllen“, rät Martin Bentele, Geschäftsführer des Deut­schen Pelletinstituts. „Gemäß den Vorgaben der ENplus-Qualitätszertifizierung sollte das Lager alle zwei Jahre, bevor die neuen Pellets eingefüllt werden, komplett geleert und gegebenenfalls gereinigt werden. Bei größeren Lagern, die häufiger befüllt werden, sollte die Reinigung jährlich stattfinden. Nur so ist eine optimale Lagerung und ein reibungsloser Heizbetrieb gewährleistet.“

Regionalpreise

Im Juli 2024 ergeben sich beim Pelletpreis folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahme­menge von 6 Tonnen): In Süddeutschland liegt der Preis bei 275,51 Euro/t, gefolgt von Mittel­deutschland mit einem Durchschnittspreis von 279,91 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland beträgt der Preis pro Tonne 296,88 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Juli 2024 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 260,54 Euro/t, Mitte: 263,21 Euro/t und Nord/Ost: 281,42 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Juli 2020 vom Deutschen Energie­holz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Um­kreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Juli 2024 6 t bundesweit: 280,99 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Juli 2024 26 t bundesweit: 265,79 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

