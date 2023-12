Christoph Ulland hat es jahrelang versucht – und dann war Schluß damit das Lager selbst in die Reihe zu bekommen. Er meint im Video: „Jetzt können wir unsere Zeit für den Preisvergleich von Großanlagen sinnvoll nutzen anstelle 15er Fittingen hinterherzurennen, damit die Monteure morgen arbeiten können“. Seine Frau ergänzt noch: „Früher hatte mein Mann sehr lange Arbeitstage. Klar ist in einem Handwerksbetrieb immer viel zu tun, aber er arbeitet nun 30 Stunden weniger und es ist für ihn und für die Familie sehr viel besser geworden.“

Wie die beiden ihren Betrieb neu organisiert haben, so dass die Monteure das Lager lieben und der Umsatz um 30% gestiegen ist, erklären sie hier im Video.

Als erstes hat Christoph Ulland bei Kollegen angerufen, die ein Paulus-Lager haben und herumgefragt, ob es funktioniert bevor er Kontakt aufgenommen hat.

Projektumsetzung

Im Strukturprojekt bei Firma Ulland war eine selbstgezimmerte Lagerbühne abgebaut worden, die nicht mehr gebraucht wurde. Der Hof war im Projekt vollgelegen mit Holzresten, Metallresten unbrauchbarer Regale, Retouren an Händlern und dazwischen gab es noch Gassen für den Hubwagen. Dieses Projekt war eine Herausforderung, dass die Firma Ulland gut bewältigt hat. Nach der Umsetzung ist der vorhandene Lagerist krankheitsbedingt ausgefallen, so dass ein neuer Lagerist gesucht wurde.

Das war der Einstieg für Herrn Lösing. Im Betriebsgefüge steht der Lagerist nach unserer Vorstellung an einer fest definierten Stelle und diese befindet sich nicht am unteren Ende der Hierarchie. Ein Lagerist arbeitet viel mehr auf der Produktions-Ebene neben Monteuren und Werkstattmitarbeitern auf Augenhöhe, sein Vorgesetzter ist der Einkäufer. Ein Job, der im Betrieb sehr wertgeschätzt werden kann, sofern er denn richtig ins Betriebsgefüge eingepasst wird. Matthias Loesing war mit Leib und Seele Installateur und musste nach dreißig Jahren wegen seiner neuen Hüfte den Job aufgeben. Bei Ulland, einem SHK Fachbetrieb in NRW hat er als Lagerist einen neuen, erfüllenden Beruf gefunden.

Der SHK Fachbetrieb Die Firma Ulland GmbH wurde 1978 durch Ludger Ulland geründet und wird nun in zweiter Generation durch Christoph Ulland weitergeführt. Es sind ein familiengeführtes, dynamisches und kundenorientiertes Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern und Sitz in Ahaus-Alstätte. Der lokale Meisterbetrieb steht für Planung und Montage von Heizungs- und Lüftungsanlagen, Photovoltaik, Solarthermie, Holz- und Pelletöfen und Regenwassernutzung.

Die Einführung des Paulus-Lager Konzepts hat den Umsatz um 29% erhöht. Geschäftsführer und Handwerksmeister SHK ist Christoph Ulland. Der Ausbildungs-Betrieb gehört der Handwerksammer Borken an.



