Die neue Favorit Plus setzt sich mit moderner Optik und Funktionalität gekonnt in Szene. In der Profilfarbe Weiß-matt fügt sie sich mit harmonischer Leichtigkeit in das Badambiente ein. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Hier ein störender Heizkörper, da ein Fenster- oder Mauervorsprung: Gerade in kleinen Badezimmern ist es oft schwierig, eine Duschkabine so zu platzieren, dass sie nicht nur funktionalen Ansprüchen gerecht wird, sondern auch ein optisches Highlight darstellt. Die neue Favorit Plus von HSK Duschkabinenbau löst Grundrissherausforderungen mit Leichtigkeit: Die Duschkabine in puristisch modernem Design ist dank der raffinierten Drehpunkttür der Game Changer für knifflige Badsituationen.

Nicht jedes Bad bietet die optimalen Möglichkeiten für eine Duschkabine: Heizkörper, Fenster- oder Mauervorsprünge können schnell zum scheinbar unüberwindbaren Hindernis werden. Damit Kompromisse bei der Gestaltung des perfekten Badezimmers der Vergangenheit angehören, hat HSK Duschkabinenbau mit der neuen Favorit Plus Drehpunkttür eine Lösung entwickelt, die selbst schwierige Grundrisse und Gegebenheiten spielend leicht meistert. Dank des vorgelagerten Drehpunkts ist der Einsatz der Favorit Plus auch in vermeintlich ungünstigen Raumsituationen problemlos möglich. Modernes Design und eine Extraportion Komfort sorgen für ein unbeschwertes Duschvergnügen.

Allround-Talent im Minimal Style

Puristisches Design und starke Kontraste: Im modernen Look mit markantem Profildesign wird die Favorit Plus Drehpunkttür zum Eyecatcher im Badezimmer. Die geradlinige Rahmenstruktur und der Türgriff mit gripoptimierter Rändelstruktur verleihen der Duschkabine eine exklusive Optik. Die Glastür wird zwischen zwei von der Wand abgerückten Drehpunkten gelagert und eignet sich so auch für den Einsatz in kniffligen Badezimmern. Störende Heizkörper, Mauer- oder Fenstervorsprünge können ganz einfach umgangen werden. Eine Magnetschließleiste sorgt für ein sauberes und zuverlässiges Schließen der 6 mm Echtglastüren. Ob Duschnische oder Eckkabine – die Favorit Plus ist ein echtes Allround-Talent: In den Ausführungen Drehpunkttür Nische oder alternativ mit Seitenwand und in vielen verschiedenen Einstiegsbreiten findet sich die perfekte Lösung für jedes Bad.

Stilvolle Lösung für jeden Geschmack

Alu Silber-matt, sanftes Weiß-matt oder exzentrisches Schwarz-matt – mit dem Farbsortiment von HSK Duschkabinenbau trifft man garantiert den richtigen Ton! Für eine besonders einfache Reinigung lässt sich die Duschkabine optional mit einer Edelglas-Beschichtung versehen. Diese verhindert nicht nur das Antrocknen von Wassertropfen, sondern reduziert auch das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz oder Kalk.

Der Türgriff mit gripoptimierter Rändelstruktur verleihen der Duschkabine eine exklusive Optik. Passend zum Look der Duschkabine in Weiß oder Schwarz. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Eine Serie, viele Möglichkeiten

Die innovative Favorit Plus ist Teil der bewährten und beliebten Favorit Serie von HSK Duschkabinenbau. Ob Runddusche oder Eckeinstieg mit Schiebetür, Drehfalttür oder Drehpunkttür – die gesamte Serie ist ein vielseitiger Klassiker unter den HSK Duschkabinen und punktet mit durchdachter Funktionalität und trendigem Design.

Mit Blick auf die Details wirkt die Favorit Plus wie aus einem Guss. Dank des vorgelagerten Drehpunkts ist der Einsatz der Favorit Plus auch in vermeintlich ungünstigen Raumsituationen problemlos möglich. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG